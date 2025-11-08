Yayınlandığı ilk günden bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizilerden biri olan Prens'te 4. sezon beklentisi devam ediyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizinin hayranları, "Prens 4. sezon ne zaman çıkacak, yeni sezon tarihi belli mi?" sorularını araştırmaya devam ediyor.

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK, YENİ SEZON TARİHİ BELLİ Mİ?

Dizide Kaptan Van Dijk karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları 4. sezon beklentilerini yeniden alevlendirdi.

Ertuğrul, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yeni sezona sıcak baktıklarını aktardı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulis bilgilerine göre Prens dizisinin 2026 yılında 4. sezonuyla ekranlara geri dönmesi bekleniyor.

PRENS KONUSU NE?

Hayali bir krallık olan Bongomya’da Kral Thun’un beklenmedik ölümüyle taht boş kalır. Sarayda göz ardı edilmiş, tecrübesiz ve toplumdan uzak büyütülmüş oğlu Prens, babasının ardından tahta geçmek zorunda kalır.

Dizinin konusu ise şöyle: Krallığın içindeki iktidar oyunları ve geleneksel saray düzeni, genç prensten gizlenen gerçeklerle birlikte ortaya çıkar.

Prens, bu karmaşık ve tehlikeli düzenin içinde yönünü bulmaya çalışır.