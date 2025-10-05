Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta!

İnternet platformlarında izlenme rekorları kıran Prens dizisinde 4. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizi, 27 Haziran 2025 tarihinde seyirciyle buluşan son bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizide Kaptan Van Dijk karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları 4. sezon beklentilerini yeniden alevlendirdi. Ertuğrul, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yeni sezona sıcak baktıklarını aktardı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulis bilgilerine göre Prens dizisinin 2026 yılında 4. sezonuyla ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor.

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayali bir krallık olan Bongomya’da Kral Thun’un beklenmedik ölümüyle taht boş kalır. Sarayda göz ardı edilmiş, tecrübesiz ve toplumdan uzak büyütülmüş oğlu Prens, babasının ardından tahta geçmek zorunda kalır.

Yeni kral, yönetimle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Krallığın içindeki iktidar oyunları ve geleneksel saray düzeni, genç prensten gizlenen gerçeklerle birlikte ortaya çıkar. Prens, bu karmaşık ve tehlikeli düzenin içinde yönünü bulmaya çalışır.

PRENS DİZİSİNDE OYUNCULAR KİMLER?