Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta!

Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yayınlandığı ilk günden bu yana internet platformlarının en çok izlenen dizilerden biri olan Prens'te 4. sezon beklentisi devam ediyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizinin hayranları, "Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?" sorularına cevap arıyor.

İnternet platformlarında izlenme rekorları kıran Prens dizisinde 4. sezon için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı dizi, 27 Haziran 2025 tarihinde seyirciyle buluşan son bölümüyle sezon finali yaptı. Peki, Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu?

Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta! - 1. Resim

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR, YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Dizide Kaptan Van Dijk karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul’un açıklamaları 4. sezon beklentilerini yeniden alevlendirdi. Ertuğrul, dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yeni sezona sıcak baktıklarını aktardı.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kulis bilgilerine göre Prens dizisinin 2026 yılında 4. sezonuyla ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor.

Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta! - 2. Resim

PRENS DİZİSİNİN KONUSU NE?

Hayali bir krallık olan Bongomya’da Kral Thun’un beklenmedik ölümüyle taht boş kalır. Sarayda göz ardı edilmiş, tecrübesiz ve toplumdan uzak büyütülmüş oğlu Prens, babasının ardından tahta geçmek zorunda kalır.

Yeni kral, yönetimle ilgili hiçbir bilgiye sahip değildir. Krallığın içindeki iktidar oyunları ve geleneksel saray düzeni, genç prensten gizlenen gerçeklerle birlikte ortaya çıkar. Prens, bu karmaşık ve tehlikeli düzenin içinde yönünü bulmaya çalışır.

Prens 4. sezon ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Prens yeni sezon için heyecan dorukta! - 3. Resim

PRENS DİZİSİNDE OYUNCULAR KİMLER?

  • Giray Altınok – Prens
  • Ceyda Düvenci – Kraliçe Sion
  • Aslı Tandoğan – Anarkhia
  • Serdar Orçin – Kalesh
  • Çağdaş Onur Öztürk – Thenio
  • Onur Özaydın – Orion
  • Derya Pınar Ak – Hasharia

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'de maça saatler kala büyük kriz! Üçüncü kaleci ile sahaya çıkabilirlerKimse nasıl olduğunu anlamadı! Küçük çocuğun boğazından 19 mıknatıs çıktı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Samsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri araştırılıyor - HaberlerSamsunspor-Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? Yayın bilgileri araştırılıyorKasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli oldu - HaberlerKasımpaşa - Konyaspor maçı hangi kanalda izlenir? İlk 11'ler belli olduGenç astsubayın kahreden ölümü! Ankara'ya tayin olmuştu... - HaberlerGenç astsubayın kahreden ölümü! Ankara'ya tayin olmuştu...Trafik cezalarında yeni dönem başlıyor: Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar olacak? - HaberlerTrafik cezalarında yeni dönem başlıyor: Ehliyetsiz araç kullanmanın cezası ne kadar olacak?Ben Leman uyarlama mı, gerçek hikaye mi? - HaberlerBen Leman uyarlama mı, gerçek hikaye mi?Galatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? GS - BJK derbisi gündeme damga vurdu - HaberlerGalatasaray-Beşiktaş derbisi tekrar mı oynanacak? GS - BJK derbisi gündeme damga vurdu
Sonraki Haber Yükleniyor...