Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > 9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti! Ordu'da saklı bir turizm cenneti

9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti! Ordu'da saklı bir turizm cenneti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Yaşam Haberleri  / Anadolu Ajansı

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü, yapılan düzenlemeler sonrası yılın ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçi ağırlayarak yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Ziyaretçiler gölde piknik yapıp doğayla iç içe vakit geçirirken, bölgenin turizme katkısı da övgü topluyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak, Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Gaga Gölü'nün Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresinde yapılan çalışmaların ardından yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldiğini söyledi.

Toparlak, doğal sit alanı olarak koruma altına alınan Gaga Gölü'ne gelenlerin gölün çevresinde gezip, aileleriyle piknik yapma imkanı bulabildiğini dile getirdi.

9 ayda 200 bin kişi ziyaret etti! Ordu'da saklı bir turizm cenneti - 1. Resim

200 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAYAN GAGA GÖLÜ, TURİZMİN PARLAYAN YILDIZI

Gölün bu yılın ocak-eylül döneminde 200 bin ziyaretçiyi ağırladığı bilgisini veren Toparlak, ilginin gelecek yıllarda da sürmesini beklediklerini belirtti.

Hava sıcaklığının yüksek olması dolayısıyla gölün bulunduğu alana gelen vatandaşlar da hafta sonu tatilini doğa ile iç içe geçirme imkanı buluyor.

Ziyaretçilerden Aydın Çıtak, Gaga Gölü'nün kentte ziyaret edilmesi gereken yerlerin arasında olduğunu belirterek, "Biz de ailemizle buraya gelerek piknik yaptık. Daha sonra gölün çevresini dolaşarak güzel bir gün geçirdik" dedi.

Barış Ekmekçi de gölün ve çevresinin çok güzel olduğunu dile getirerek, "Buranın değerini, kıymetini bilmemiz lazım. Gurbetten Ordu'ya gelen herkesin mutlaka burayı görmesini tavsiye ediyorum" ifadesini kullandı.

Ahmet Gürpınar ise gölün bulunduğu alanı bölge için önemsediklerine değinerek, "Gaga Gölü'nün turizme kazandırılması oldukça başarılı bir proje. Emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Öksürük şurubu faciası! 11 çocuk öldü, reçeteyi yazan doktor tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Şanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında! Güvenlik kamerasına takıldı - YaşamŞanlıurfa'da görüldü, nesli tükenme altında!Kayseri'de duygulandıran manzara! Baraj gölü kuruyunca köy ortaya çıktı - Yaşam10 yıl sonra duygulandıran manzaraDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak! 2025'in ilk 'Süper Ay'ı için geri sayım - YaşamDünya'ya 361 bin 459 kilometre yaklaşacak!Acı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı! Adanalı Kadir amca 15 ay sonra dedektif gibi iz sürdü... - YaşamAcı gerçek kavga sonrası ortaya çıktı!6 ayda içler acısı hale geldi! Çiftçi perişan kaldı, tarım alanları risk altında - YaşamÇiftçi perişan kaldı, tarım alanları risk altında!Şenlikte rekor performans! Bir kilo balı sadece iki dakikada yedi! - YaşamBir kilo balı sadece iki dakikada yedi!
Sonraki Haber Yükleniyor...