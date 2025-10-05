Depremin acısını festival unutturacak: Otellerde boş yer kalmadı

ÖMER ŞEN / MALATYA - Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat markası olan Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl ilk defa Malatya’da gerçekleştiriliyor. Malatya’da 9 gün boyunca şehrin dört bir yanına yayılacak olan festival, 42 noktada, yaklaşık 350 etkinlikle Malatyalıları kültür sanatla buluşturacak. Festivalin açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şehrin deprem felaketinin ardından yeniden ayağa kalktığını vurgulayarak “Benim kalbimde Malatya’nın hep ayrı bir yeri oldu. O çok büyük acıların ardından sizlerle uzun süre birlikte olduk, yaşadığım o günleri hiçbir zaman unutmayacağım. Allah ülkemizi böylesi acılardan korusun” dedi.

DÜNYANIN EN BÜYÜK FESTİVALİ

Bakan Ersoy, beş yıl önce bir şehirde başlayan ve bugün 7 bölgede 20 şehre yayılan Kültür Yolu Festivallerinin artık dünyanın en büyüğü olduğunu vurguladı. Öte yandan Kültür Yolu Festivali kapsamında her yıl yeni olarak 5-6 şehir eklediklerini anlatan Ersoy “Festival olmayan şehir kalmayacak, seneye 26 şehirde festival olacak. 2027’de ise Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da katılmasıyla toplam il sayısının 32’ye çıkaracağız. Kültür Yolu Festivalleri artık kendi ekonomisini oluşturmaya başladı ki zaten biz de bunu amaçlamıştık. Yani festivallerin ilk yapıldığı şehirlerde artık bakanlık bütçesinden az pay alıyor çünkü kendi ekosistemini oluşturdular. Hatta öyle ki yurt dışından, bizim festival yaptığımız şehirlerde etkinlik yapmayı planlayanlar da bu etkinlikleri festival zamanlarına denk getiriyor. Şehirlerimizin somut ve somut olmayan kültürel mirasını herkesle buluşturmayı, onları marka şehirler hâline getirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Festivalin yalnızca bir sanat programı olmadığını, aynı zamanda şehirlerin turizmden ekonomiye, kültürden spora kadar çok yönlü kalkınmasına katkı sağlayan bir hamle olduğunu vurgulayan Ersoy “Şu anda şehirdeki tüm oteller dolu. Öte yandan yeni yatak yatırımları da yapılmaya devam ediyor. Şehrin içinde etkinlik rotalarında ciddi bir hareketlilik oluyor. Komşu illerden günübirlik gelenler de bir trafik oluşturuyor. Ayrıca büyükşehirlerde yaşayan Malatyalılar da konaklamalı olarak geliyor. İşletmelerle konuştuğumuzda festival nedeniyle 9 günde, normalde 1-2 ayda yapacağı ciroları gerçekleştirdiklerini anlatıyorlar” dedi.

BÖLGESEL SAVAŞLAR ETKİLEDİ

Ülke turizmine dair de değerlendirmelerde bulunan Bakan Ersoy, şunları söyledi: Bu sene sektör açısından zor bir sene oldu. 24 Nisan depremi Paskalya dönemine denk geldi, 600 bine yakın iptal aldık. Sonrasında Hindistan-Pakistan savaşı çıktı. Hintliler faturayı Türkiye’ye kesti ve ciddi iptaller aldık. Tam atlattık derken, İsrail-İran savaşı oldu. Bu durum nükleer tesislerin bombalanma ihtimalini gündeme getirince iptaller yaşandı. Nükleer serpinti korkusuyla yeni rezervasyonlar yüzde 26’ya düştü.

HEDEF 64 MİLYAR DOLAR

Ülkenin jeopolitik konumu sebebiyle bazı krizlere hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Ersoy “Sektörü krizlere bağımlı hâle getirmeliyiz, yılmak yok dedik ve yoğun tanıtıma başladık. Emin adımlarla turizm gelirinde 64 milyar dolara gidiyoruz. Şunu da belirtmek isterim ki en gerçek turizm verisi bizde. Turistlerin yüzde 78’i kredi kartıyla alışveriş yapıyor, biz şimdi banka verilerini de entegre ettik, kuruşu kuruşuna tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla kapı ve gelir tespitinde bir sorun kalmadı” dedi.

5G AKM'DE SANATLA BULUŞTU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, AKM’de 5G teknolojisini deneyimledi. Türk Telekom Opera Salonu’nu VR ile gerçek zamanlı olarak takip eden Bakan Ersoy, ayrıca Türk Telekom’un kurumsal sosyal sorumluluk projesi Günışığı’ndaki az gören çocuklara 5G ile uzaktan kontrollü robot aracılığıyla bağlanarak bilgi aldı. 5G çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “81 ile yayılan fiber altyapımız ve yüzde 55’ini fiberle bağladığımız LTE baz istasyonlarımız ile Türkiye’nin 5G’ye en hazır operatörüyüz. Ana destekçisi olduğumuz AKM’nin farklı alanlarına bu teknolojileri yansıtırken, 5G VR uygulamamızı sanatseverlere sunuyoruz” dedi.