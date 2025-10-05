Pasha’dan Bodrum’a 100 milyon $ yatırım 

Ömer Temür/BAKÜ - Azerbaycan’ın en büyük özel gruplarından biri olan Pasha Holding, Türkiye’deki yatırımlarına hız veriyor. Muğla’nın Bodrum ilçesindeki lüks otel zinciri Mandarin Bodrum’un yüzde 50’sine ortak olan Pasha Holding yeni otel yatırımı için de Bodrum’u seçti. Holding bankacılık alanında da yatırımlarını artırmayı planlıyor.

Türkiye’de turizm alanında yeni yatırımların sinyalini veren Pasha Holding CEO’su Celal Gasimov “Türkiye’de emlak ve gayrimenkul alanında faaliyet gösteriyoruz. Bodrum’da otelimiz var. Yalıkavak’ta yer alan Mandarin Bodrum’un yüzde 50 ortağıyız. Bodrum’da otel, rezidans ve villadan oluşan proje için bir markayla görüşmelerimiz sürüyor. Görüşmeler tamamlandıktan ve fizibilite çalışmaları yapıldıktan sonra şirketimizin kurucularının onayıyla bu projeye başlayacağız. Turizm yatırımımız 100 milyon doların üzerinde olacak. Her şey yolunda giderse iki yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz” dedi.

Gasimov, bankacılık faaliyetlerine de değinerek, Türkiye’deki bankalarının zor dönemlerde operasyonlardan gelir elde ettiğini ancak Türk lirasındaki değer kaybı nedeniyle sermayelerinin azaldığı dönemlerin de olduğunu ifade etti. Türkiye piyasasının çok büyük olduğunu belirten Gasimov, bankanın bu piyasada küçük bir yüzdeyle bile yer almasının Azerbaycan bankacılığı için ciddi büyüme potansiyeli anlamına geldiğini söyledi. Gasimov, gelecekte Türkiye’deki bankalarının sermayesini büyütmeyi planladıklarını, Türk lirası ile dolar ilişkisinin daha istikrarlı olduğu dönemde bu adımı atacaklarını dile getirdi.