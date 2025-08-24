Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Prens yeni bölüm çıktı mı, 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

- Güncelleme:
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı Prens dizisi, internet platformlarında izlenme rekorları kırmıştı. Seyirciler şimdi dizinin yeni sezon tarihini araştırıyor. Peki, Prens dizisinin yeni bölümü çıktı mı, 4. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte bütün detaylar...

Senaryosunu Giray Altınok ve Kerem Özdoğan’ın kaleme aldığı Prens dizisi, 4. sezonuyla ekranlara geri dönecek mi? Seyirciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan ve internet platformlarında izlenme rekorları kıran dizide yeni sezon tarihi merak ediliyor.

Peki, başrolünde Giray Altınok’un yer aldığı Prens dizisinin yeni bölümü çıktı mı, 4. sezon ne zaman yayınlanacak?

PRENS 4. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Dizinin senaristleri Giray Altınok ve Kerem Özdoğan'ın yeni sezona sıcak baktıkları belirtilirken, Prens 4. sezon hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Prens dizisinin 2026 yılında 4. sezonuyla ekranlara geri döneceği tahmin ediliyor.

PRENS YENİ BÖLÜM ÇIKTI MI?

Öte yandan, Prens dizisinin 3. sezon 9. bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Fakat dizinin 3. sezonu 8 bölüm olarak tasarlandı. Dizi, 27 Haziran 2025 Cuma günü yayınlanan 8. bölümle sezon finali yaptı.

Yani, Prens dizisinin 3. sezon 9. bölümü yayınlanmayacak.

