Giresun'un yerel şarkıcısı Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Giresun'un yerel şarkıcısı Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri

Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti. Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.

Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi.

GİRESUN'UN ACI KAYBI

Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.

