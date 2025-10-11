Giresun'un yerel şarkıcısı Yüksel Kader, sahnede kalp krizi geçirdi! Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
Güncelleme:
Bursa'nın Gemlik ilçesinde sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçiren Giresunlu sanatçı Yüksel Kader hayatını kaybetti. Kader’in akraba düğünü için Gemlik’e geldiği ve misafirlere jest yapmak için sahneye çıktığı öğrenildi.
Giresun’dan Gemlik’e gelen yöresel sanatçı Yüksel Kader (45), sahnede şarkı söylediği sırada kalp krizi geçirdi.
GİRESUN'UN ACI KAYBI
Davetlilerin şaşkın bakışları arasında yere yığılan sanatçıya ilk müdahaleyi salondakiler yaparken, 112 ambulansıyla hastaneye kaldırılan Kader, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
