Giresun'da evlat dehşeti! Babasını silahla vurdu
3. Sayfa Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde bir kişi anlaşmazlık yaşadığı gerekçesiyle 47 yaşındaki babasını silahla ateş ederek öldürdü.
Kan donduran olay, Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde yaşandı.
BABASINA ATEŞ ETTİ
Bülbül Mahallesi'nde Sedat A. (47) ile oğlu M.C.A. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.C.A., üzerindeki ruhsatsız tabanca ile babasına ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
M.C.A. olayın ardından polis ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı