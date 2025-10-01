Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Burdur Şeker Fabrikasında kireç taşından gaz sızdı! Çok sayıda işçi hastanelik oldu

Burdur Şeker Fabrikasında kireç taşından gaz sızdı! Çok sayıda işçi hastanelik oldu

- Güncelleme:
Burdur Şeker Fabrikasında çalışan 7 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Zehirlenen işçiler hastaneye kaldırılırken, AFAD ekipleri fabrikada çalışma yaptı.

Olay, saat 10.30 sıralarında Burdur Şeker Fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan 7 işçi kireç taşından çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. İhbar üzerine adrese çok sayıda sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

EKİPLER İNCELEME YAPIYOR

Zehirlenen işçiler sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis ve AFAD ekipleri tarafından inceleme yapılırken işçilerin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

