Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan 41 yaşındaki Jane Haley, çenesinde ve yanağında hissettiği ağrıyı sıradan bir enfeksiyon belirtisi sandı. Şikayetleri artınca hastaneye giden kadın, nabız ve tansiyonun da düşmesiyle acil bir şekilde yoğun bakıma alındı. Yapılan testlerde vücudundaki A grubu streptokok bakterisinin toksik şok sendromuna yol açtığı tespit edilirken, talihsiz Haley'nin el ve ayak uzuvları ampute edildi. Kadın yaşadığı acıyı bir bir anlattı.

Kanada’nın Alberta eyaletinde yaşayan Jane Haley, geçtiğimiz haziran ayında boğaz enfeksiyonu geçirmiş, antibiyotik tedavisinin ardından sağlığına kavuşmuştu. Ancak durum sandığı gibi olmadı.

ACİLEN YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ağustos ayında çene, yanak ve boyun bölgesinde şiddetli ağrı hisseden kadın, hemen acile başvurdu. Hastaneye varır varmaz tansiyonu ve nabzı hızla düşen Haley, yoğun bakıma alındı.

DURUMU GİDEREK KÖTÜLEŞTİ

Kadına yapılan testlerde, vücudundaki A grubu streptokok bakterisinin toksik şok sendromuna yol açtığı tespit edildi. Bu ölümcül sendrom, vücutta ciddi iltihaplanma ve ani ölümlere neden oluyor. Kısa sürede elleri ve ayakları morarmaya başlayan Haley’nin durumu hızla kötüleşti. Doktorlar, hayatını kurtarabilmek için tüm uzuvlarının ampute edilmesi gerektiğini bildirdi.

ÖNCE İKİ ELİ, SONRA DA İKİ BACAĞI AMPUTE EDİLDİ

29 Eylül’de başka bir hastaneye sevk edilen Haley’nin 1 Ekim’de her iki eli, bir buçuk hafta sonra ise her iki bacağı diz altından ampute edildi. Sonrasında sinir bağlantılarını düzenlemek için ek bir ameliyat daha yapıldı.

Şu anda tedavi gören Haley, protezlerle yeniden yürümeyi, araba kullanmayı ve spor yapmayı hedefliyor. Ancak dağcılık hobisini artık sürdüremeyeceğini söylüyor.Yaşadıklarını anlatan Haley, toksik şok sendromuna karşı farkındalık çağrısı yaparak, “Bu hastalık çok hızlı ilerliyor ve herkesi vurabilir. Hastaneye o gün gitmeseydim belki hayatta olmayacaktım.” dedi.

Ailesi, uzun sürecek tedavi ve uyum süreci için bir bağış kampanyası başlattı.

