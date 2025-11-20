ABD’nin Oregon eyaletinde yaşayan McRae ailesinin hayatı, aynı gün hem anne Britney'e hem de 4 yaşındaki oğlu Jamon’a kanser teşhisi konmasıyla altüst oldu. Teşhislerin 1 saat arayla konulduğunu vurgulayan acılı baba, “Çaresiz hissetmek… Onlar için hiçbir şey yapamıyormuşum gibi… Bu durumun en zor yanı bu,” dedi.

Yürek burkan olay, ABD’nin Oregon eyaletinde yaşandı. 4 yaşındaki Jamon, şiddetli baş ağrısı şikayetiyle doktora götürüldü. Yapılan bir dizi tetkik ve tahlilin ardından doktorlar, Jamon’ın beyin sapına yakın bir bölgede kitle tespit etti.

Anne-oğula bir saat arayla kanser teşhisi konuldu! Acılı babanın sözleri yürek burktu

15 SAATLİK AMELİYAT GEÇİRDİ

8 Ekim’de ailenin tümörün kritik yapılara baskı yaptığı konusunda bilgilendirildiği, 3 Kasım’da ise Jamon’ın 15 saat süren bir beyin ameliyatı geçirdiği belirtildi.

Cerrahlar tümörü tamamen çıkaramazken, iki gün sonra gelen patoloji sonuçları kitlenin “agresif ve kötü huylu bir beyin tümörü” olduğunu ortaya koydu.

8 HAFTALIK HAMİLE OLDUĞUNU SANIYORDU

Aynı gün bir saat arayla muayene olan Jamon’ın annesi Britney’e de gestasyonel trofoblastik neoplazi ( plasentada normalde bulunan hücrelerin anormal büyümesinden kaynaklanan bir kanser türü) teşhisi kondu. Aile, Britney’in sekiz haftalık hamile olduğunu düşünürken, bunun aslında nadir görülen tam mol gebelik olduğu ortaya çıktı.

Anne-oğula bir saat arayla kanser teşhisi konuldu! Acılı babanın sözleri yürek burktu

"ÇARESİZ HİSSETMEK..."

Baba , hem oğlu hem de eşinin teşhislerinin yalnızca bir saat arayla konulduğunu belirterek, “Çaresiz hissetmek… Onlar için hiçbir şey yapamıyormuşum gibi… Bu durumun en zor yanı bu,” dedi.

Aile için bir bağış sayfası açılırken, 18 Kasım’da yapılan bilgilendirmede, Jamon’ın ikinci ameliyatını da atlattığı bildirildi. People Dergisi’nin haberine göre küçük çocuk, altı hafta boyunca günlük radyoterapi, ardından da birkaç ay kemoterapi görecek. Annenin de ilk kemoterapiyi oğlu ameliyattayken aldığı bildirilirken, anne-oğlun hastanedeki tedavileri sürüyor.

ZEYNEP ERDİVANLİ

Haberle İlgili Daha Fazlası