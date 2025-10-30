Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? İlk bölüm tarihi gündemde!

NOW ekranlarında yayınlanacak “Sakıncalı” dizisi, güçlü hikayesi ve dikkat çekici oyuncu kadrosuyla yeni sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday yapımlardan biri oldu. Gold Film imzalı dizinin çekim süreci, yayın tarihi ve konusu izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Salih Bademci’nin yer aldığı “Sakıncalı” dizisi, bir annenin kayıp, adalet ve intikam ekseninde şekillenen çarpıcı hikayesini ekrana taşıyacak. Sakıncalı dizisi yayın tarihi, çekim yeri ve ilk bölümüne ilişkin ayrıntılar belli olmaya başladı.

SAKINCALI DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Gold Film yapımı “Sakıncalı” dizisinin çekimleri İstanbul’da gerçekleştiriliyor. Dizinin bazı sahnelerinin özellikle Beşiktaş, Eminönü, Galata ve Beykoz'da çekildi. İstanbul’un tarihi sokakları, dar caddeleri ve Boğaz manzaralı mekanları, hikayenin dramatik atmosferine uygun şekilde kullanılıyor.

Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? İlk bölüm tarihi gündemde! - 1. Resim

Yapım ekibinin, hikayenin duygusal tonuna paralel olarak kasvetli ve sinematografik bir görsel dil benimsediği belirtiliyor. Yönetmen Arda Sarıgün’ün, kentsel detayları öne çıkararak karakterlerin iç dünyasıyla mekan arasında güçlü bir bağ kurduğu ifade edildi. Bu nedenle çekimlerin hem şehir merkezinde hem de özel stüdyo alanlarında devam ettiği biliniyor.

Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? İlk bölüm tarihi gündemde! - 2. Resim

SAKINCALI DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz kesinleşmiş bir yayın tarihi olmasa da, “Sakıncalı” dizisinin 2025 sonbahar sezonunda, Kasım ayının ilk haftalarında NOW ekranlarında izleyiciyle buluşması bekleniyor. Kanalın yeni sezon takviminde dizinin tarihli tanıtım fragmanının kısa süre içinde paylaşılması planlanıyor.

Sakıncalı dizisi nerede çekiliyor? İlk bölüm tarihi gündemde! - 3. Resim

SAKINCALI DİZİSİ İLK BÖLÜM TARİHİ

Dizinin ilk bölümü için öngörülen tarih Kasım 2025 olarak konuşuluyor. 

Yapımın ilk bölümü, Süreyya’nın dramatik kaybı ve adalet arayışıyla açılacak. Bu bölümde izleyiciler hem karakterin içsel dönüşümünü hem de çevresindeki karanlık ilişkiler ağını görecek.

