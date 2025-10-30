İtirafçı oldu mu? Rüşvetten tutuklanan Muhittin Böcek'ten açıklama var

Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek de tutuklanmıştı.

Bugün bazı yayın organlarında Böcek'in, etkin pişmanlıktan yararlanmak için başsavcılığa başvurduğu iddia edildi.

"15 İLAÇLA AYAKYA DURABİLİYORUM"

Ancak Böcek el yazısıyla bir mektup kaleme alarak iddiaları yalanladı. "Kıymetli Antalyalılar. Sabah saatlerinde bazı medya kuruluşlarında gördüğüm haber üzerine bu açıklamayı uygun buldum." diyen Böcek; "Hepinizin bildiği gibi Covid sürecinde 108 gün yoğun bakımlarda kalmıştım. Şu anda günde 15 ilaç kullanarak ayakta durabiliyorum. 4 defa hastaneye sevk edildim, bugünlerde yine hastaneye gitmem gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ASILSIZ HABERLER BENİ ÜZDÜ"

Böcek'in açıklaması şöyle devam etti: "Kas kilo kaybı, şeker, kalp, tansiyon, prostat, böbrek değerlerim yüksekliği ciddi akciğer sorunlarım varken asılsız bu haberler beni üzmüştür. Haberlerde bahsedildiği gibi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmayla ilgili herhangi bir müracatım olmamıştır."



