Antalya Büyükşehir ve Finike Belediyesi'nde 3,7 milyon liralık çevre cezası!

Antalya Büyükşehir ve Finike Belediyesi&#039;nde 3,7 milyon liralık çevre cezası!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Turunçova Mahallesi'ndeki ve Finike ilçesindeki Alakır Çayı yakınlarındaki alana atık bırakıldığının tespit edildiğini bildirdi. Bakanlık, Antalya Büyükşehir ve Finike belediyelerine 3,7 milyon lira çevre cezası uygulandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya'da açık alana bırakılan atıklar nedeniyle Büyükşehir ile Finike belediyelerine para cezası kesildi.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Antalya İl Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde, Turunçova Mahallesi'ndeki toprak alana Antalya Büyükşehir Belediyesine ait yol süpürme kamyonundan atık bırakıldığının belirlendiği kaydedildi.

İKİ BELEDİYEYE YAKLAŞIK 4 MİLYON TL'LİK CEZA

Finike ilçesinde yapılan denetimlerde de Alakır Çayı yakınlarındaki alana, Finike Belediyesine ait araçlarla bahçe ve sera atıkları başta olmak üzere çeşitli plastik ve karışık atıkların bırakıldığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Finike Belediyesine, Çevre Kanunu kapsamında toplam 3,7 milyon lira idari ceza uygulandığı ifade edildi.

