400 bin firmadan çevre dostu üretim! Yeşil ekonomiye geçiş başlıyor

CEMAL EMRE KURT - Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile Türkiye’nin 2053 Net Sıfır Emisyon hedefi doğrultusunda hazırlanan Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı (UDESEP 2025-2028) Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının koordinasyonunda 44 kurum ve kuruluşun katkısıyla hazırlanan plan; yedi öncelikli sektörde faaliyet gösteren 400 bin firmanın çevre dostu üretim modeline geçişini öngörüyor. Bu sektörler arasında ambalaj, plastik, tekstil, batarya ve araçlar, elektrikli ve elektronik eşya, inşaat, gıda ve biyokütle yer alıyor. Bu firmaların ülke ekonomisine yıllık katkısı 7,5-8 trilyon TL düzeyinde. Planla birlikte bu sektörlerde çevre dostu tasarım, geri dönüşüm, atık azaltımı ve dijitalleşme esas alınacak.

Eylem planı; doğal kaynakların döngüsel anlayışla yönetilmesi, emisyonların azaltılması ve yeşil üretim altyapısının güçlendirilmesini hedefliyor. Toplanan atıkların geri kazanımı, üretim süreçlerinde enerji verimliliği ve işletme maliyetlerinin düşmesiyle ekonomiye yıllık 210 ila 350 milyar TL arasında katma değer sağlanacak. Yenilenen üretim teknolojileri ve atık yönetimi çalışmaları için her yıl 110-180 milyar TL kaynak ayrılacak. Yeşil dönüşüm sürecinde 100 binden fazla yeni istihdam oluşturulacak. Kaynakları döngüsel anlayışla yöneten, emisyonu azaltan güçlü bir ekonominin altyapısı inşa edilecek. Bu sayede ithalata bağımlılık azalacak, uluslararası rekabet gücü artacak. Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında yeşil, etkin ve sürdürülebilir bir ekonomi için planlanan adımlar hayata geçirilecek. Yeşil Taksonomi ile çevreci yatırımlar tanımlanıp yönlendirilecek.

6 STRATEJİK HEDEF, 53 EYLEM

Eylem planında, döngüsel dönüşümün temelini oluşturan 6 stratejik hedef belirlendi. Bu hedefler arasında döngüsel ürünler, öncelikli sektörlerde dönüşüm, atık önleme ve azaltım, döngüsel ekonominin yaygınlaştırılması, yatay eylemler (finansman, dijitalleşme, mevzuat, eğitim) ve ilerlemenin izlenmesi bulundu. Bu başlıklar altında 53 eylem hayata geçirilecek. Planın uygulanmasından 44 kurum ve kuruluş sorumlu olacak.

YEŞİL EKONOMİYE GEÇİŞ

Bakanlık açıklamasına göre, Yeşil Mutabakat Eylem Planı ile uyumlu biçimde geliştirilen plan, Türkiye’nin çevre dostu üretim sistemine geçişinde yasal, teknik ve finansal altyapıyı güçlendirecek. Planla birlikte kaynakları döngüsel anlayışla yöneten, emisyonu azaltan güçlü bir ekonomi inşa edilecek. Bu sayede ithalata bağımlılık azalacak, uluslararası rekabet gücü artacak ve Yeşil Taksonomi kapsamında çevreci yatırımlar yönlendirilecek. Planla birlikte Türkiye’nin “Sıfır Atık” yaklaşımı bir üst aşamaya taşınacak. Yalnızca atık yönetimine değil; eko-tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı bütüncül bir yeşil ekonomi vizyonuna geçiş olacak. Sıfır Atık ve endüstriyel simbiyoz (ekonomiyi etkilemeden çevresel dönüşüm) uygulamaları ülke geneline yaygınlaştırılacak, teşvik mekanizmaları geliştirilecek.

STRATEJİK BİR MECBURİYET

Resmî Gazete’de yayımlanan genelgede, 2053 yılına kadar geri kazanım oranının yüzde 70’e çıkarılması hedefi vurgulanarak, “Eko-tasarım, yenilikçilik ve yatırım odaklı bütüncül bir anlayışla döngüsel ve yeşil ekonomiye geçişin hızlandırılması elzemdir. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda yeşil dönüşüm stratejik bir zorunluluk” ifadeleri yer aldı.

EKONOMİYE 350 MİLYAR LİRA KATKI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uluslararası Sıfır Atık Forumu’nda yaptığı konuşmada; atık sektöründeki hedefleri gün geçtikçe ileriye taşımaya devam ettiklerini, önümüzdeki 10 yıl sürecinde atık sularda yeniden kullanım oranını yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini aktardı. Kurum, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı’nın yürürlüğe girmesiyle ilgili yaptığı paylaşımda ise “2053 Net Sıfır Emisyon hedefimize ve ülkemizin döngüsel ekonomiye geçişte çok önemli bir adım devrede. 7 sektörü kapsayan eylem planımızla atık maliyetinin azaltılması, ekonomiye yıllık 350 milyar TL’ye kadar katkı ve 100 binden fazla yeni istihdam hedefliyoruz” dedi.

EMİNE ERDOĞAN: KİMSENİN GERİDE KALMADIĞI BİR DÜNYA İDEALİMİZ VAR