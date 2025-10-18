Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
ABD ile Çin 'tarife krizi' gölgesinde masaya oturacak! Piyasaların gözü Malezya'da yapılacak müzakerede

ABD ile Çin 'tarife krizi' gölgesinde masaya oturacak! Piyasaların gözü Malezya'da yapılacak müzakerede

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD ile Çin arasındaki karşılıklı tarife restleşmeleri devam ederken, gözler iki ülke arasında Malezya'da düzenlenecek müzakerelere çevrildi. Washington-Pekin hattında son olarak 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere masasına oturulmuştu.

ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turunun gelecek hafta Malezya'da yapılacağı bildirildi.

Xinhua'nın haberine göre, Çin'in Ekonomik İlişkilerden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ve ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ile bu sabah video konferans yoluyla görüştü.

Görüşmede taraflar, iki ülke arasındaki ekonomi ve ticaret istişarelerinin yeni turunun en kısa zamanda yapılması konusunda anlaştı.

Çin'in açıklamasında görüşmenin yerine ve tarihine dair bilgi verilmezken ABD Hazine Bakanı Bessent'in açıklamasında müzakerelerin gelecek hafta Malezya'da yapılacağı bilgisi aktarıldı.

ABD İLE ÇİN ARASINDA TARİFE RESTLEŞMESİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın bu yılın başında yeniden göreve gelmesinin ardından gümrük tarifelerini yükselterek küresel ticareti ülkesi lehine biçimlendirme politikası Çin'in karşılık vermesiyle bir tarife restleşmesine dönüşmüştü.

Trump, 2 Nisan'da aralarında Çin'in de olduğu ticaret ortaklarına ek gümrük vergileri açıklamıştı. Çin'in karşılık vermesiyle iki ülke arasında yaşanan tarife restleşmesi sonunda ABD, Çin'e uyguladığı tarifeyi yüzde 145'e, Çin de ABD'ye uyguladığı tarifeyi yüzde 125'e kadar çıkarmıştı.

Tırmanan ticari gerilimin çözümü için ABD'li ve Çinli yetkililer, 10-11 Mayıs'ta müzakereler yürütmek üzere İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelmiş ve müzakereler sonunda gümrük vergilerini 90 gün karşılıklı düşürme kararı almıştı.

Görüşmenin ardından 14 Mayıs itibarıyla ABD'nin, Çin mallarına uyguladığı gümrük vergisini 90 gün için yüzde 145'ten 30'a, Çin'in de ABD mallarına uyguladığı vergiyi yüzde 125'ten 10'a düşürmesi kararlaştırılmıştı.

İki ülke heyetleri, müzakerelerin ikinci turu için 9-10 Haziran'da İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelerek önceki görüşmelerde varılan mutabakatın uygulanmasına yönelik tedbirlerin çerçevesi konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.

Heyetler, 28-29 Temmuz'da da İsveç'in başkenti Stockholm'de yürüttükleri üçüncü tur müzakerelerde de tarifeler konusunda varılan geçici uzlaşmanın 12 Ağustos'tan itibaren 90 gün daha uzatılması konusunda anlaşmıştı.

En son 14-15 Eylül'de İspanya'nın başkenti Madrid'de müzakere yürüten heyetlerin, geçici uzlaşmanın süresinin dolacağı 10 Kasım öncesinde yeniden bir araya gelmek üzere mutabakata varmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı

