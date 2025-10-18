Soygunun ortasında fırsat var! İslam Memiş, 2026 fırtınasını açıkladı: Altını, gümüşü değil 'ucuzu' tercih edin

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, finansal piyasalarda yaşanan sert dalgalanmaları soygun olarak nitelendirdi.

Küresel piyasalarda teknik olarak açıklanamayan hareketlerin yaşandığını belirten Memiş, “Soygun devam ediyor, manipülasyon devam ediyor ama bu oyunu bozacak olanlar yine biz olacağız” dedi ve şunu söyledi:

"Bugün kaybediyormuşuz gibi görünüyoruz ama çok yakın bir tarihte kimin kendini koruduğu net bir şekilde ortaya çıkacak. İnsanlar soyulduğunu iş işten geçtikten sonra fark edecek"

BİTCOİN DE DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Kripto para piyasalarına da değinen Memiş, Bitcoin’in 105 bin doların altına sarkmasına rağmen paniğe kapılmamak gerektiğini söyledi:

“Ben 111 bin ve 111 bin 800 dolar seviyesinden iki kez alım yaptım. Şu an zarar ediyor gibi görünsem de öyle değil. Bu bir süreç. Ha kaldıraçlı işlem yaptıysa geçmiş olsun o hiçbir zaman kazanamayacak, batmaya mahkum olacak. Ama bizim gibi uzun vadeli bir yatırımcıysa, gelenekçi bir yatırımcıysa, ihtiyacı olmayan parayla bu piyasada işlem yapıyorsa onlar için herhangi bir problem yok.

"UCUZ OLANLARI TERCİH EDİN"

Memiş, “Bitcoin, dolar, euro ve borsa şu anda ucuz” diyerek, panik satışların yerine sabırla beklemeyi önerdi:

“TL ve döviz karşısında bu varlıklar şu anda ucuz. Ucuz enstrümanları tercih etmek mantıklı. Altın ve gümüş tercih ederseniz bence mantıksız. Kripto para piyasasında işlem yapanların heyecan yapmasına gerek yok. Bizim gibi uzun vadeli yatırımcı için problem yok.”

ALTIN İÇİN 2026 UYARISI!

Memiş, altın ve gümüşte yaşanan yükselişleri “balon” olarak tanımladı ve 2026 yılı için kritik uyarılarda bulundu:

“Ons altın 4.326 dolar seviyesinde, gram altın 6.235 liraya çıktı. Daha yıl bitmeden 2026 için öngördüğüm seviyelere geldik. Bu bir balon. Patladığında kademeli alım fırsatları doğacak. Puslu hava dağılsın, o zaman yeni alım seviyelerini açıklayacağım.”

Fiziki altın ve gümüş sahiplerine de seslenen Memiş, “Ev, araba almayacaksan elindeki altın ve gümüşe sahip çık” diyerek uyardı.

“Fiziki olarak dünyada altın ve gümüş kıtlığı başladı. Fiziki varlıklara son sahip olan nesiliz.”

"BU SADECE SOYGUN"

Küresel ekonomilerde yaklaşan krizi “büyük bomba” olarak nitelendiren Memiş, şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaşanan soygunun arkasında büyük bir bomba var. Bu sadece bir operasyondu, sadece bir manipülasyondu, sadece bir soygundu. Bu filmin sonunda bütün ülkelerde enflasyon tekrar patlayacak. Dünya ekonomileri felakete sürükleniyor. Sistem seni zengin etmeyecek.”

Memiş, yıl sonuna kadar Borsa İstanbul’da yükselişin sürebileceğini, ancak kısa vadede dikkatli olunması gerektiğini belirterek, “Yeni trendi 2026’da belirleyeceğiz. Altın ve gümüşte balon patladıktan sonra yeni bant aralıklarını açıklayacağım” dedi.