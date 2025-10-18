Kriz giderek büyüyor: Barcelona kendi maçını protesto etti

LaLiga yönetiminin Barcelona-Villarreal maçının Miami'de oynanacağını açıklamasının ardından İspanya'da protestolar devam etti. Barcelona'nın Girona'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ilk dakikalarında oyuncular, LaLiga yönetimine tepki gösterdi.

MIAMI'DE OYNANACAĞI AÇIKLANDI

LaLiga yönetimi, milli maç arasında Villarreal ile Barcelona arasında oynanacak lig maçının Miami'de oynanacağını duyurdu. UEFA da bir kereye mahsus olması halinde maçın kıta dışında oynanmasına onay verdi.

FUTBOLCULAR AYAĞA KALKTI

İspanya'daki futbolcular, bu karar sonrası sosyal medya hesaplarından tepki gösterirken alınan kararın mantıklı olmadığı yönünde görüş bildirdi.

FUTBOLSEVERLER TEPKİ GÖSTERDİ

Bu gelişmenin ardından futbolseverlerden de tepkiler yükselirken kulüpler olayı protesto etmeye başladı.

BARCELONA - GIRONA MAÇINDA TEPKİ

İlk protestosunu Real Oviedo - Espanyol maçında gerçekleştiren futbolcular birliği, ikinci protestosunu ise Barcelona - Girona müsabakasında yaptı.

OYUNCULAR TOPA DOKUNMADI

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadelede takım futbolcuları, başlama düdüğünden sonra 20 saniye boyunca topa dokunmadı.

LALIGA REJİSİ GÖRMEZDEN GELDİ

Barcelona ve Gironalı oyuncuların bu protestosunu, LaLiga rejisi yayımlamazken o anlar objektiflere yansıdı.