La Liga'da protesto ve sansür! Maç başladı, futbolcular topa dokunmadı

La Liga'da protesto ve sansür! Maç başladı, futbolcular topa dokunmadı

İspanya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), Villarreal - Barcelona maçının ABD'nin Miami kentinde oynanmasına onay verdiğini duyurmuştu. Gündem olan karara dair ilk protesto geldi. Real Oviedo - Espanyol maçının ilk saniyelerinde futbolcuların meşin yuvarlağa dokunmaması dikkat çekti. O anlarda stat dışarından görüntüler yayınlandı.

İspanyol ekipleri Real Oviedo ile Espanyol, La Liga 9'uncu haftanın açılış mücadelesinde karşı karşıya geldi. Espanyol'un deplasmanda 2-0 galip geldiği karşılaşmanın başlangıcında ilginç bir olay yaşandı.

İspanya Futbol Federasyonu'nun başvurusu üzerine UEFA, La Liga'daki Villarreal - Barcelona ve Serie A'daki Milan - Como maçlarının ülke dışında oynanmasına onay vermişti. Bu gelişmeye futbolseverlerden tepki gelirken, kulüpler de protestoya başladı.

Barcelona - Villarreal karşılaşmasının Miami'de oynanacağı açıklaması sonrası Futbolcular Birliği ilk protestosunu yaptı. Real Oviedo - Espanyol karşılaşmasında ilk 20 saniye boyunca futbolcular topa dokunmadı. La Liga rejisi, bu anları yayına yansıtmadı ve stadyumun dışından çekimlere yer verdi. Protetso, stadyumda maçı takip edenler tarafından fark edildi.

