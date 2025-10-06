Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
UEFA'dan futbol tarihinde görüşmemiş karar: Onay verildi

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbol tarihinde görülmemiş bir karara imza atarak La Liga takımları Villarreal ve Barcelona ile Serie A takımları Como ve Milan arasındaki maçların kıta dışında oynanmasına onay verdi.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, futbol tarihine geçecek bir karara imza attı.

Villarreal - Barcelona ve Como - Milan maçları için kulüp ve federasyonlar, UEFA'ya başvuruda bulunarak karşılaşmaların kıta dışında oynanması talebinde bulundu.

UEFA'DAN GÖRÜLMEMİŞ KARAR

UEFA, İtalyan ve İspanyol takımlarının bu talebine olumlu cevap verirken Avrupa'da ulusal ligdeki bir maç ilk kez kıta dışında oynanacak. 

İSPANYOLLARIN MAÇI ABD'DE

Villarreal ve Barcelona, LaLiga'nın 17. haftasındaki karşılaşmada Amerika Birleşik Devletleri'nde Miami'de birbirlerine üstünlük kurmaya çalışacak.

İTALYANLAR AVUSTRALYA'DA SAHAYA ÇIKACAK

Serie A takımlarından Como ve Milan, ligin 16. haftasında karşılaşacak ancak Avustralya kıtasında kozlarını paylaşacak.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

