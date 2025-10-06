Almanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırı: Bana ve takıma küfrettiler

Galatasaray'ın Bayern Münih'ten bonservissiz olarak kadrosuna kattığı Leroy Sane, milli arada gittiği Almanya'da beklenmedik bir gerginlik yaşadı.

"TARAFTARLARLA TARTIŞMA YAŞADI"

Sporx'in haberine göre; 29 yaşındaki Alman oyuncu, eski kulübü Bayern Münih'in geleneksel Oktoberfest etkinliğine katıldı. Ancak burada bazı Bayern Münih taraftarlarıyla tartışma yaşadı. Taraftarların, Sane'ye ve Galatasaray'a yönelik küfürlü sözler sarf ettiği, yıldız oyuncunun da tepkisiz kalmadığı öğrenildi.

"GALATASARAY'A KÜFRETTİLER"

Yaşanan olay sonrası Alman basınına açıklamalarda bulunan Sane, "Bana ve Galatasaray'a küfrettiler. Bunu kabul edemem. Sessiz kalamazdım ve karşılık verdim." ifadelerini kullandı.

ELEŞTİRİ OKLARININ HEDEFİ OLMUŞTU

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan Sane, bu tercihi nedeniyle daha önce de Alman basınında eleştirilmiş, hatta Almanya Milli Takımı'ndaki yerini kaybetmişti.



Bayern Münih'ten ayrılması ve kariyerine Türkiye'de devam etmesi, özellikle bazı futbol otoriteleri ve taraftarlar tarafından "yanlış karar" olarak yorumlanmıştı.