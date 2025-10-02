Leroy Sane'ye art arda kötü haberler: Aday kadroda yine yok!

Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları Lüksemburg (10 Ekim Cuma günü saat 21.45) ve Kuzey İrlanda (13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45) maçlarının aday kadrosunu açıkladı.

Nagelsmann, Galatasaray'da yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane'yi geçtiğimiz eylül ayında olduğu gibi yine aday kadroya çağırmadı.

ALMANYA ADAY KADROSU

Almanya Milli Takımı'nın Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle:

Kaleciler: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel

Defans: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah

Orta saha: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Writz

Hücum: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade

PUAN DURUMU

2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Almanya, 2 maç sonunda elde ettiği 3 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Slovakya ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.

DEĞERİ 7 MİLYON EURO DÜŞTÜ

Galatasaray'da çıktığı 8 maçta bir gol ve 3 asist kaydeden, son olarak 1-0 kazanılan Liverpool karşılaşmasını yedek kulübesinde geçiren 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro düştü. Transfermarkt verilerine göre; Alman yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak güncellendi.