Leroy Sane'ye art arda kötü haberler: Aday kadroda yine yok!
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 1-0 devirdiği karşılaşmada süre alamayan Leroy Sane'ye bir kötü haber de Almanya Milli Takımı'ndan geldi. Son güncellemeyle birlikte piyasa değerinde büyük düşüş yaşayan 29 yaşındaki yıldız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynanacak maçların kadrosuna alınmadı.
Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde oynayacakları Lüksemburg (10 Ekim Cuma günü saat 21.45) ve Kuzey İrlanda (13 Ekim Pazartesi günü saat 21.45) maçlarının aday kadrosunu açıkladı.
Nagelsmann, Galatasaray'da yıllık 12 milyon euro kazanan Leroy Sane'yi geçtiğimiz eylül ayında olduğu gibi yine aday kadroya çağırmadı.
ALMANYA ADAY KADROSU
Almanya Milli Takımı'nın Lüksemburg ve Kuzey İrlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu şöyle:
Kaleciler: Oliver Baumann, Finn Dahmen, Alexander Nübel
Defans: Robert Andrich, Waldemar Anton, Ridle Baku, Nathaniel Brown, Robin Koch, David Raum, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah
Orta saha: Karim Adeyemi, Nadiem Amiri, Serge Gnabry, Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Jamie Leweling, Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic, Angelo Stiller, Florian Writz
Hücum: Maximilian Beier, Jonathan Burkardt, Nick Woltemade
PUAN DURUMU
2026 Dünya Kupası Elemeleri A Grubu'nda mücadele eden Almanya, 2 maç sonunda elde ettiği 3 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Slovakya ise 6 puanla lider durumda bulunuyor.
DEĞERİ 7 MİLYON EURO DÜŞTÜ
Galatasaray'da çıktığı 8 maçta bir gol ve 3 asist kaydeden, son olarak 1-0 kazanılan Liverpool karşılaşmasını yedek kulübesinde geçiren 29 yaşındaki futbolcunun piyasa değeri 7 milyon euro düştü. Transfermarkt verilerine göre; Alman yıldızın güncel piyasa değeri 25 milyon euro olarak güncellendi.