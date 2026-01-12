Real Madrid'de kariyerini sürdüren milli futbolcumuz Arda Güler, görevine son verilen Teknik Direktör Xabi Alonso'ya sosyal medyada hesabından yayımladığı mesajla veda etti.

Milli yıldız Arda Güler, Barcelona'ya kaybedilen Süper Kupa sonrası Real Madrid'de görevine son verilen Xabi Alonso için veda mesajı yayımladı.

"BENİ DAHA İYİ BİR OYUNCU YAPTINIZ"

İspanyol çalıştırıcıya, oyununa yaptığı katkı nedeniyle teşekkür eden Arda, "Sayın Xabi Alonso, ilk günden beri bana inandığınız ve güvendiğiniz için teşekkürler. Her konuşmanız, her isteğiniz ve verdiğiniz her bilgi benim oyunumu şekillendirmeme ve daha da üst seviyeye ulaşmama yardımcı oldu.

Bana olan güveniniz, beni daha iyi bir oyuncu yaptı. Gelecekte size ve ekibinize başarılar diliyorum. Bana yaptığınız etki sonsuza kadar benimle kalacak." ifadelerine yer verdi.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Arda Güler karizmayı çizdirdi! Su şişesine vurayım derken yere düştü

Haberle İlgili Daha Fazlası