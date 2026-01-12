Real Madrid, Xabi Alonso ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine kulübün eski futbolcularından Alvaro Arbeloa’yı getirdiğini açıkladı.

Real Madrid Kulübü, Xabi Alonso’nun teknik direktörlük görevinden karşılıklı anlaşmayla ayrıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, Alonso’nun Real Madrid tarihindeki özel yerine ve kulüp değerlerini her zaman temsil eden bir isim olduğuna vurgu yapıldı.

Açıklamada, “Xabi Alonso, Real Madrid’in bir efsanesidir. Kulübümüzün değerlerini her zaman temsil ettiği için tüm madridismo’nun sevgisini ve hayranlığını kazanmıştır. Real Madrid her zaman onun evi olacaktır” ifadelerine yer verildi.

YENİ TEKNİK DİREKTÖR ARBELOA

Real Madrid, teknik direktörlük görevine Alvaro Arbeloa'nın getirildiğini açıkladı.

