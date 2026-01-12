Barcelona, İspanya Süper Kupa finalinde Real Madrid’i nefes kesen bir mücadele sonunda 3-2 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü. Finalde Barcelona maçı 10 kişi tamamlarken, karşılaşma sonrası Arda Güler’in sinir anları da gecenin öne çıkan görüntülerinden biri oldu.

Dün tüm dünya El Clasico derbisine kilitlenmişti. İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona ile Real Madrid, Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu’nda karşılaştı. Karşılaşmayı 3-2 kazanan Barcelona, İspanya Süper Kupası'nı müzesine götürdü.

FİNALDE YÜKSEK TANSİYON!

Tempolu başlayan mücadelede iki ekip de hücumda etkili olurken, özellikle ilk yarının uzatma dakikalarında atılan goller maçın kırılma anlarını oluşturdu. İlk 45 dakikanın son anlarında gelen 3 gol, finalin tansiyonunu yükseltti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Barcelona bir oyuncusunun kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Buna rağmen oyundan kopmayan Katalan ekibi, skor üstünlüğünü korumayı başararak sahadan 3-2’lik galibiyetle ayrıldı ve Süper Kupa’yı müzesine götürdü.

Arda Güler sinirlendi, yere düştü.

ARDA SİNİRLENDİ, YERE DÜŞTÜ

Öte yandan, Real Madrid cephesinde ise büyük bir hayal kırıklığı yaşandı. Maça sonradan dahil olan milli futbolcu Arda Güler’in maç bitiminde yaşadığı sinir anları kameralara yansıdı. Genç futbolcunun sinirle yere doğru tekme atmak isterken ayağının kaydığı anlar, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

