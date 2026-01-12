İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da kar yeniden başladı! İşte yağış alan ilçeler
İstanbul’da kar yağışı bazı ilçelerde etkisini sürdürüyor. Çatalca ve Başakşehir’de akşam saatlerinde kar yeniden başladı, diğer bölgelerde ise sağanak yağış devam ediyor.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gün içerisinde bazı ilçelerde etkisini sürdürmeye devam etti. Yavaş yavaş etkisini kaybeden kar, şehrin batısındaki bazı ilçelerde yeniden görüldü.
ÇATALCA VE BAŞAKŞEHİR'DE KAR VAR
Akşam saatlerinde megakentin Çatalca ve Başakşehir ilçelerinde kar yağışı tekrar başladı. Yağışı zaman zaman şiddetlenirken, etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Diğer ilçelerde ise yer yer sağanak yağış görülüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR