Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısı yaptığı Eskişehir’de yoğun kar yağışı sonrasında bazı noktalar kardan görünemez hale geldi. Eskişehir'in Seyitgazi ilçesine bağlı Şükranlı Mahallesi'nde kar kalınlığı 35 santimetreyi geçti.

Eskişehir'in yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, Seyitgazi ilçesinde bir mahallede yollar kapandı. Mahallede kar kalınlığı 35 santimetreyi aştı. Kar yağışı sonrası elektrik ve internet hatları kesildi. Kapanan yollar belediye ekiplerince açıldı.

Şükranlı Mahallesi Muhtarı Necmettin Aydın, kar yağışının özellikle buğday ekili araziler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

METEOROLOJİ UYARMIŞTI

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; Eskişehir genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu geçeceği, sabah ve gece saatlerinde ise yağışların karla karışık yağmur ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

FIRTINA DA BEKLENİYOR

Yağışların pazar sabahı Eskişehir ve çevrelerinde kuvvetli olacağı öngörülüyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmezken, rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 70 kilometre hızla fırtına, zaman zaman ise saatte 70 ila 90 kilometre hızla kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

