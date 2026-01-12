Etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul başta olmak üzere birçok il beyaza bürünürken, Meteoroloji 41 kente sarı kodlu uyarıda bulundu. Uçak seferleri bir bir iptal edildi, okullarda eğitime ara verildi. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise İstanbul'da kar yağışının ne kadar süreceğini açıkladı.

Meteoroloji, AKOM ve valilik uyarılarının ardından dün akşam birçok kentte başlayan kar yağışı sabaha karşı daha da etkili oldu. İstanbul başta olmak üzere Ankara, Bolu, Edirne, Çanakkale, Yozgat, Kayseri, Diyarbakır, Kahramanmaraş dahil pek çok il beyaza bürünürken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hava durumu raporu geldi.

41 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI VERİLDİ

Meteoroloji 41 kente sarı kodlu uyarıda bulunurken yurt genelinin çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları, Çanakkale, Van ve Iğdır dışında kalan tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Manisa, Denizli, Sinop, Tokat, Batman ve Siirt çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Antalya'nın doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun batısı ile Samsun, Ordu, Tokat, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Diyarbakır çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İstanbul'da kar yağışı, Çamlıca tepesi ve çevresinde etkili oldu.

Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

İL İL HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalacak. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, aralıklı hafif kar yağışlı 3

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 3

İzmir: Çok bulutlu, sabah saatlerinde il geneli, öğleden sonra iç kesimleri aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 4

Adana: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 11

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimler akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, akşam saatlerinden itibaren iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı 12

Erzurum: Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı 1

İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

Öte yandan İstanbul ve birçok ilde kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilmiş, THY ve AJET seferlerini iptal etmişti. Kar yağışının ne kadar süreceği merak edilirken CNN Türk'e konuşan Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, "İstanbul'da kritik 24 saate girdik. İstanbul'un tümünde kar yağışı bugün etkili olacak. Yarın sabaha kadar kar yağışı devam edecek. İstanbul'da 24 saat teyakkuzda bulunmak lazım. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın" dedi.

