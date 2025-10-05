Süper Lig'in zirvesinde sürpriz sonuçlar: Sıralama değişti
Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lider Galatasaray'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor evinde 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında iki puan bırakırken Göztepe ise kazanarak üçüncülüğe yerleşti.
Süper Lig'de haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.
Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.
GÖZTEPE ÜÇÜNCÜ OLDU
Puanını 16'ya çıkaran Göztepe, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada üçüncü sıraya yükseldi.
TRABZONSPOR İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ
Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.
FENERBAHÇE 16 PUANDA KALDI
8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:
SONUÇLAR
Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5
Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0
Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2
Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0
Galatasaray-Beşiktaş: 1-1
Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1
Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2
Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0
Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0
PUAN DURUMU
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
AV
P
1.GALATASARAY
8
7
1
0
20
3
17
22
2.TRABZONSPOR
8
5
2
1
13
6
7
17
3.GÖZTEPE
8
4
4
0
11
2
9
16
4.FENERBAHÇE
8
4
4
0
12
5
7
16
5.GAZİANTEP FK
8
4
2
2
12
12
0
14
6.BEŞİKTAŞ
7
4
1
2
12
9
3
13
7.SAMSUNSPOR
8
3
4
1
10
8
2
13
8.TÜMOSAN KONYASPOR
7
3
2
2
13
9
4
11
9.CORENDON ALANYASPOR
8
2
4
2
10
9
1
10
10.HESAP.COM ANTALYASPOR
8
3
1
4
9
13
-4
10
11.KASIMPAŞA
8
2
3
3
8
9
-1
9
12.ÇAYKUR RİZESPOR
7
2
2
3
9
11
-2
8
13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK
7
1
3
3
6
7
-1
6
14.GENÇLERBİRLİĞİ
8
1
2
5
7
12
-5
5
15.KOCAELİSPOR
8
1
2
5
5
12
-7
5
16.İKAS EYÜPSPOR
8
1
2
5
4
11
-7
5
17.ZECORNER KAYSERİSPOR
8
0
5
3
5
17
-12
5
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK
8
1
0
7
7
18
-11
3
9. HAFTA MAÇLARI
18 Ekim Cumartesi:
14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)
17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)
20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)
19 Ekim Pazar:
14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)
17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)
17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)
20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)
20 Ekim Pazartesi:
20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)