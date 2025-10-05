Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'in zirvesinde sürpriz sonuçlar: Sıralama değişti

Süper Lig'in zirvesinde sürpriz sonuçlar: Sıralama değişti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;in zirvesinde sürpriz sonuçlar: Sıralama değişti
Süper Lig, Galatasaray, Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın perdesi kapandı. Derbi mücadelesinde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan lider Galatasaray'ın 7 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Trabzonspor evinde 4 golle kazanarak zirve takibini sürdürdü. Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında iki puan bırakırken Göztepe ise kazanarak üçüncülüğe yerleşti.

Süper Lig'de haftaya 7'de 7 yaparak giren lider Galatasaray, sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldı. Puanını 22 yapan sarı-kırmızılı takım, zirvedeki yerini korudu.

Haftanın kapanış maçlarında Göztepe sahasında RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup ederken Samsunspor ise evinde Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

GÖZTEPE ÜÇÜNCÜ OLDU

Puanını 16'ya çıkaran Göztepe, Fenerbahçe'nin puan kaybettiği haftada üçüncü sıraya yükseldi.

TRABZONSPOR İKİNCİLİĞE YERLEŞTİ

Sahasında Zecorner Kayserispor'u 4-0'lık skorla geçen Trabzonspor, puanını 17'ye yükselterek ligde ikinci sıraya çıktı.

FENERBAHÇE 16 PUANDA KALDI

8 hafta sonunda lider Galatasaray ile 16 puanlı takımlar Göztepe ve Fenerbahçe, namağlup ekipler olarak dikkati çekti. 8 maçta 1 galibiyet ve 7 mağlubiyeti olan Fatih Karagümrük son sırada yer alırken henüz galibiyet elde edemeyen Kayserispor ise 5 beraberlikle 17. sırada bulunuyor.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar, puan durumu ve 9. haftanın programı şöyle:

SONUÇLAR

Hesap.com Antalyaspor-Çaykur Rizespor: 2-5

Trabzonspor-Zecorner Kayserispor: 4-0

Gençlerbirliği-Corendon Alanyaspor: 2-2

Kocaelispor-ikas Eyüpspor: 1-0

Galatasaray-Beşiktaş: 1-1

Kasımpaşa-TÜMOSAN Konyaspor: 1-1

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Gaziantep FK: 0-2

Göztepe-RAMS Başakşehir: 1-0

Samsunspor-Fenerbahçe: 0-0

PUAN DURUMU

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

AV

P

1.GALATASARAY

8

7

1

0

20

3

17

22

2.TRABZONSPOR

8

5

2

1

13

6

7

17

3.GÖZTEPE

8

4

4

0

11

2

9

16

4.FENERBAHÇE

8

4

4

0

12

5

7

16

5.GAZİANTEP FK

8

4

2

2

12

12

0

14

6.BEŞİKTAŞ

7

4

1

2

12

9

3

13

7.SAMSUNSPOR

8

3

4

1

10

8

2

13

8.TÜMOSAN KONYASPOR

7

3

2

2

13

9

4

11

9.CORENDON ALANYASPOR

8

2

4

2

10

9

1

10

10.HESAP.COM ANTALYASPOR

8

3

1

4

9

13

-4

10

11.KASIMPAŞA

8

2

3

3

8

9

-1

9

12.ÇAYKUR RİZESPOR

7

2

2

3

9

11

-2

8

13.RAMS BAŞAKŞEHİR FK

7

1

3

3

6

7

-1

6

14.GENÇLERBİRLİĞİ

8

1

2

5

7

12

-5

5

15.KOCAELİSPOR

8

1

2

5

5

12

-7

5

16.İKAS EYÜPSPOR

8

1

2

5

4

11

-7

5

17.ZECORNER KAYSERİSPOR

8

0

5

3

5

17

-12

5

18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK

8

1

0

7

7

18

-11

3

9. HAFTA MAÇLARI

18 Ekim Cumartesi:

14.30 TÜMOSAN Konyaspor-Kocaelispor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Beşiktaş-Gençlerbirliği (Tüpraş)

17.00 Çaykur Rizespor-Trabzonspor (Çaykur Didi)

20.00 RAMS Başakşehir-Galatasaray (Başakşehir Fatih Terim)

19 Ekim Pazar:

14.30 Zecorner Kayserispor-Samsunspor (RHG Enertürk Enerji)

17.00 Corendon Alanyaspor-Göztepe (Alanya Oba)

17.00 Gaziantep FK-Hesap.com Antalyaspor (Gaziantep)

20.00 Fenerbahçe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Chobani)

20 Ekim Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-Kasımpaşa (Stadı henüz açıklanmadı)

Kaynak: Anadolu Ajansı

Konya'da feci olay: Yan bakma kavgasında 5 yaşındaki çocuk can verdi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milan ile Juventus oynadı, Napoli'ye yaradı! Kenan Yıldız... - SporMilan ile Juventus oynadı, Napoli'ye yaradı! Kenan Yıldız...Thomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyum - SporThomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyumFenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı: Bir türlü çözüm bulunamadı - SporFenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktıFenerbahçe'de Tedesco'dan oyuncularına tepki ve acı itiraf: Kaybetmeyi hak ettik  - SporTedesco'dan oyuncularına tepki ve acı itirafSamsunspor'da Yıldırım'dan Fenerbahçe beraberliği sonrası olay tepki: Galatasaray maçını hatırlattı - SporFenerbahçe beraberliği sonrası olay tepkiSamsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma - SporSamsun'da olay: Mert Hakan Yandaş tartışma yaşadı
Sonraki Haber Yükleniyor...