Trendyol 1. Lig’de 20. hafta karşılaşmaları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, haftanın kritik mücadelelerinden biri Manisa FK ile Ümraniyespor arasında oynanacak. Futbolseverler Manisa-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta canlı yayınlanacak merak ederken karşılaşmanın şifresiz yayın bilgileri de netleşti.

Manisa FK-Ümraniyespor maçı için geri sayım başladı! Ligde 19 maç sonunda 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Manisa FK, topladığı 23 puanla 16. sırada yer alıyor. Attığı 28 gole karşılık kalesinde 31 gol gören Manisa temsilcisi, averajda eksi 3’te. Ümraniyespor ise 19 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 10 mağlubiyet elde etti. İstanbul ekibi, 21 puanla 18. sırada yer alırken, attığı 20 gole karşılık 29 gol yerken -9 averaja sahip. Peki, Manisa-Ümraniyespor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

MANİSA-ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol 1. Lig’de 20. hafta kapsamında oynanacak Manisa-Ümraniyespor karşılaşması beIN Sports 2, TRT Spor ve Tabii platformlarından canlı yayınlanacak.

MANİSA-ÜMRANİYESPOR MAÇI SAAT KAÇTA NE ZAMAN?

Manisa FK ile Ümraniyespor’u karşı karşıya getirecek mücadele 12 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

MANİSA-ÜMRANİYESPOR CANLI YAYIN NEREDE İZLENİR?

Manisa 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Manisa-Ümraniyespor maçı beIN Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca dijital yayın platformu Tabii üzerinden de müsabaka canlı ve şifresiz olarak izlenebilecek.

MANİSA-ÜMRANİYESPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

Manisa-Ümraniyespor maçını Ali Yılmaz yönetecek. Karşılaşmada Kadir Beyaz birinci yardımcı hakem, Murathan Çomoğlu ikinci yardımcı hakem, Mikail Cihangir ise dördüncü hakem olarak görev yapacak. VAR odasında Emre Malok, AVAR görevinde ise Hüseyin Aylak bulunacak. Mücadelenin gözlemciliğini Aykut Gümülü üstlenirken, temsilcilik görevlerini Hüseyin Şenel, Okan Kaplan ve Şaban Güven Eker yürütecek.

