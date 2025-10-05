Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Thomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyum

Thomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyum

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Thomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyum
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları maçın ardından açıklamalar yaptı. Karşılaşmada kazanmaya yakın olan taraf olduklarını belirten Reis, "3 puanı almak mümkündü ancak alınan 1 puandan memnunum. Tedesco’nun takımım hakkında söylediği güzel şeyler için gururluyum" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. 

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçında gösterdikleri performans ile 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.

"3 PUANI ALMAK MÜMKÜNDÜ"

Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çeken Reis, "Bugün çok iyi oynadık. Kolay olmadı, zor bir haftayı geride bıraktık. 1 haftada 2 deplasman oynadık. Legia Varşova ve Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe maçına çıktık. İlk 15 dakika rakibe çok saygı duyduk, oynamalarını bekledik ancak sonrasında çok iyi oynamaya başladık. Çok net gol pozisyonları yakaladık. 3 puanı almak mümkündü ancak alınan 1 puandan memnunum. Takımımı çok iyi biliyorum. Futbolcularıma her karşılaşmada çok iyi bir mantaliteyle sahaya çıkmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Bugün attığımız golde ofsayt verildi. Bence ofsayt değildi. Hakem böyle değerlendirdi. Tedesco’nun takımım hakkında söylediği güzel şeyler için gururluyum. Üçüncü bölgede daha akıllı tercihler yapsak belki de kazanan taraf biz olacaktık. Bu eksiklerimiz üzerine fazlasıyla çalışacağız. Umarım, milli takım arasından sonra sakatların da dönmesiyle buna benzer performansı diğer maçlarda da gösteririz" dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Adana'da korku dolu anlar! Pastaneye pimi çekilmemiş el bombası atıldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktı: Bir türlü çözüm bulunamadı - SporFenerbahçe'de acı gerçek ortaya çıktıFenerbahçe'de Tedesco'dan oyuncularına tepki ve acı itiraf: Kaybetmeyi hak ettik  - SporTedesco'dan oyuncularına tepki ve acı itirafSamsunspor'da Yıldırım'dan Fenerbahçe beraberliği sonrası olay tepki: Galatasaray maçını hatırlattı - SporFenerbahçe beraberliği sonrası olay tepki:Samsun'da Mert Hakan Yandaş ile taraftar arasında tartışma - SporSamsun'da olay: Mert Hakan Yandaş tartışma yaşadıSüper Lig ekibinin hocasından olay benzetme: Burada bir numaralı eşek benim - SporOlay benzetme: Burada bir numaralı eşek benimSamsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı - SporGol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...