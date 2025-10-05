Thomas Reis: Tedesco’nun söyledikleri için gururluyum

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı.

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe maçında gösterdikleri performans ile 3 puanı kaçıran taraf olduklarını söyledi.

"3 PUANI ALMAK MÜMKÜNDÜ"

Çok gol pozisyonuna girmelerine rağmen fırsatları değerlendiremediklerine dikkat çeken Reis, "Bugün çok iyi oynadık. Kolay olmadı, zor bir haftayı geride bıraktık. 1 haftada 2 deplasman oynadık. Legia Varşova ve Gaziantep FK maçı sonrası Fenerbahçe maçına çıktık. İlk 15 dakika rakibe çok saygı duyduk, oynamalarını bekledik ancak sonrasında çok iyi oynamaya başladık. Çok net gol pozisyonları yakaladık. 3 puanı almak mümkündü ancak alınan 1 puandan memnunum. Takımımı çok iyi biliyorum. Futbolcularıma her karşılaşmada çok iyi bir mantaliteyle sahaya çıkmaları gerektiğini hatırlatıyorum. Çok iyi oyuncularımız var. Bugün attığımız golde ofsayt verildi. Bence ofsayt değildi. Hakem böyle değerlendirdi. Tedesco’nun takımım hakkında söylediği güzel şeyler için gururluyum. Üçüncü bölgede daha akıllı tercihler yapsak belki de kazanan taraf biz olacaktık. Bu eksiklerimiz üzerine fazlasıyla çalışacağız. Umarım, milli takım arasından sonra sakatların da dönmesiyle buna benzer performansı diğer maçlarda da gösteririz" dedi.