Samsunspor'da Yıldırım'dan Fenerbahçe beraberliği sonrası olay tepki: Galatasaray maçını hatırlattı

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldıkları mücadelenin ardından açıklamalar yaptı. Hakem kararlarını eleştiren ve penaltılarının verilmediğini kaydeden Yıldırım, "Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. Ne konuştular, çok merak ediyorum" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, karşılaşmanın ardından açıklamalar yaptı.

"GALATASARAY MAÇINDA DA PENALTIMIZI VERMEMİŞTİ"

Hakem Halil Umut Meler'i eleştiren Yüksel Yıldırım, "Beraberliğe üzüldük tabii ama bir puana kaldığımız için de sevinçliyiz. Şikayet etmiyorum ama hakemi lütfen bu gece çok konuşun, lütfen. Bizim için konuşun. İki kere VAR'a gitti, vermedi. Top ele vurdu. Geçen sene Halil Umut Meler, Galatasaray'a 3-2 yenildiğimiz maçta da bir penaltımızı vermemişti. Yediğimiz golde faul vardı. Bugün de yine aynı şeyleri yaşıyoruz. Ne diyelim, sağlık olsun. 1 puan, 1 puandır." dedi.

"BU GECE HAKEMİ KONUŞUN"

Maçta penaltılarının verilmediğini söyleyen Yıldırım, "Ben ofsayta bir şey demiyorum ama orada ele çarpıyor. Pozisyon bir kez gösteriliyor. Kesinlikle el vardı. Bu gece hakemi konuşun. Golümüz iptal edildi. VAR, ofsayt için çağırmaz. Ne konuştular, çok merak ediyorum. Skriniar'ın pozisyonu da penaltı." ifadelerini kullandı.

