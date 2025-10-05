Fenerbahçe'de Milan Skriniar şoku
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de Milan Skriniar, bir sonraki maçta takımını yalnız bırakacak.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor'a konuk olan Fenerbahçe'de tecrübeli savunmacı cezalı duruma düştü.
Karşılaşmanın 50. dakikasında tecrübeli stoper Milan Skriniar, Samsunsporlu Musaba'ya yaptığı faul nedeniyle sarı kart gördü.
KARAGÜMRÜK MAÇINDA CEZALI
Bu kartla birlikte ceza sınırına ulaşan 30 yaşındaki savunmacı, Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 9. haftasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düştü.
