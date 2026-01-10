'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti Almanya’da son günlerde etkili olan “Elli Fırtınası”, özellikle kuzey bölgelerde hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ulaşımda ciddi sorunlar yaşanırken, fırtınanın bazı bölgelerden çekilmeye başlamasına rağmen demir yolu hatlarındaki aksaklıkların sürdüğü bildirildi.

'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti TREN SEFERLERİ DURMA NOKTASINDA Alman basınında yer alan haberlere göre, yoğun kar ve tipi nedeniyle oluşan birikintiler tren seferlerini durma noktasına getirdi. Hamburg-Kopenhag, Hannover-Amsterdam, Emden-Hannover, Hamburg-Frankfurt, Hannover-Berlin, Berlin-Hamburg ve Rostock-Berlin hatlarında tren seferlerinin yarına kadar iptal edildiği açıklandı.

'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti BİR ŞİRKET TÜM SEFERLERİ DURDURDU Windbergen kentinde yolcu taşımayan bir trenin, karla kaplanan raylar nedeniyle ilerleyemediği belirtildi. Hamburg Ana Tren İstasyonu’nda ise çok sayıda yolcunun seferlerin yeniden başlamasını beklediği kaydedildi. Kar ve buzlanma sebebiyle Aşağı Saksonya eyaletindeki bir ulaşım şirketinin tüm tren hatlarında seferleri geçici olarak durdurduğu aktarıldı.

'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti UÇUŞLARDA DA GECİKMELER VAR Olumsuz hava koşulları, hava ulaşımını da etkiledi. Hamburg Havalimanı’nda uçuşlarda gecikmeler yaşanırken, yetkililer vatandaşları çatılardan düşebilecek buz sarkıtlarına karşı uyardı. Ayrıca donmuş göl ve su birikintilerinin üzerindeki buz tabakasına çıkılmaması çağrısı yapıldı.

'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti MAÇLAR ERTELENDİ Buzlanma nedeniyle ülke genelinde birçok kentte trafik kazalarının meydana geldiği belirtilirken, spor müsabakaları da hava şartlarından etkilendi. Almanya Birinci Futbol Ligi’nde bugün oynanması planlanan Werder Bremen–Hoffenheim ve St. Pauli–Leipzig karşılaşmaları ertelendi.

'Elli fırtınası' Almanya'da hayatı felç etti YARIN İÇİN UYARI GELDİ Alman Meteoroloji Servisi, yarın da ülkenin çeşitli bölgelerinde buzlanmanın etkili olabileceği uyarısında bulunarak vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

