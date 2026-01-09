Alman basını, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü için yeni bir formülün masaya geldiğini yazdı. NATO’nun güvenliği açısından Türkiye’nin program dışında bırakılmasının hata olarak görülmeye başlandığı belirtilirken, Trump’ın desteği ve “Almanya modeli” üzerinden yürütülen planın Brüksel’de giderek daha yüksek sesle konuşulduğu aktarıldı.

Alman basını, Türkiye’nin F-35 programına dönüşü için yeni bir formülün masaya geldiğini yazdı.

Türkiye’nin yeniden F-35 sürecine dahil edilmesinin NATO’nun güvenliği açısından kritik olduğu her geçen gün Brüksel'de yankılanırken, Alman basınında Türkiye’nin programdan çıkarılmasının haksız" olduğu görüşüne yer verildi.

F-35’de sürpriz Türkiye formülü! Trump geri adım atmadı: Almanya yeni plan sundu

ALMANYA MODELİ GÜNDEMDE: NÜKLEER PAYLAŞIM FORMÜLÜ

İddialara göre Almanya’nın F-35 alım sürecine benzer bir modelin Türkiye için de masaya getirildiği kaydedildi.

Almany F-35’leri ABD nükleer silahlarını taşıma kapasitesi nedeniyle tercih etmişti. Benzer bir yaklaşımın Türkiye için NATO çerçevesinde değerlendirildiği ileri sürüldü.

Söz konusu senaryonun, Rusya’ya karşı NATO’yu güçlendireceği yorumu öne çıktı.

SINIRLI YETKİ, UZUN TAKVİM

Alman basınına göre masadaki asıl formül, Türkiye’ye daha sınırlı yeteneklere sahip F-35’lerin verilmesi ve sürecin uzun bir takvime yayılması.

Haberde, “En iyimser senaryoda bile Türkiye’nin F-35’leri teslim alması sekiz ila on yılı bulabilir” denildi.

F-35’de sürpriz Türkiye formülü! Trump geri adım atmadı: Almanya yeni plan sundu

TRUMP’IN TEKLİFİ: F-35A FORMÜLÜ

Alman basınındaki analizde, Trump’ın Türkiye için F-35B değil, standart F-35A seçeneğini gündeme aldığı da yazıldı. "Trump, Türkiye’ye F-35 satışı konusunda geri adım atmıyor ve muhtemel senaryo F-35A versiyonunun teslim edilmesi" diyen yazar İsrail'den gelen tepkilerin işe yaramadığını da itiraf etti.

İSRAİL VE YUNAN LOBİLERİ ALARMDA

Haberde, İsrail ve Yunan lobilerinin Türkiye’ye F-35 satışına karşı yoğun baskı yürüttüğü aktarıldı. Yunan basınından Skai’ye göre İsrail, Türkiye’ye F-35 satışını engellemek için tüm imkanlarını devreye sokmaya hazırlanıyor. Buna karşın Wall Street Journal’da yer alan değerlendirmelerde, satışın İsrail için doğrudan bir tehdit oluşturmadığı görüşü öne çıktı.

ABD KAPIYI TAM KAPATMADI

ABD merkezli düşünce kuruluşu CSIS’in değerlendirmelerine de yer verilen haberde, Washington’un tüm hayal kırıklıklarına rağmen Türkiye’ye kapıyı tamamen kapatmadığı aktarıldı. ABD Savunma Bakanlığı’nın geçmişte yaptığı “attığımız adımlar geri döndürülemez değildir” mesajı hatırlatıldı.

F-35 KRİZİ YENİ BİR DÖNEME GİRİYOR

Alman basınına göre Trump’ın yaklaşımı, ABD’nin silah satışlarını stratejik ve ekonomik bir araç olarak kullanma politikasının devamı niteliğinde. Türkiye ve Suudi Arabistan’a daha sınırlı versiyonlar sunulabileceği, buna rağmen İsrail’in teknolojik üstünlüğünün korunacağı ifade edildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası