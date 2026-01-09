Washington’da son günlerde artan diplomasi trafiği, Türkiye–ABD ilişkilerinde kritik başlıkları yeniden gündeme taşıdı. Türkiye’nin F-35 programına dönüş talebinin konuşulduğu bir dönemde, Kongre üyeleriyle yapılan temaslarda savunma iş birliği ve güvenlik dosyaları masaya yatırıldı. Görüşmelerde, Ankara’nın beklentileri ve F-35 sürecine ilişkin değerlendirmeler karşılıklı olarak ele alındı.

Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Sedat Önal, Kongre üyeleri ile başkent Washington’da bir araya geldi.

KONGRE’YE TÜRKİYE MESAJI VERİLDİ

Kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili işbirliği, savunma alanındaki başlıklar ve küresel gelişmeler masaya yatırıldı.

Taraflar, Ankara ile Washington arasında diyalog ve koordinasyonun sürmesinin önemine dikkat çekti.

Büyükelçi Önal ayrıca ABD Senatörü Elissa Slotkin ile görüştü.

F-35 DOSYASI YENİDEN AÇILDI

Türkiye’nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dönüş talebinin gündemde olduğu bir dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin programdan çıkarılmasını haksız olarak nitelendirmiş, bu adımın NATO’nun güvenlik mimarisini zayıflattığını söylemişti. Ankara, F-35 sürecinin yeniden canlanmasının Türkiye–ABD ilişkilerini güçlendireceği görüşünü koruyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin F-35 jetlerini edinmesinin “önemli ve gerekli” olduğunu vurgularken, F-16 süreci, Halkbank davası ve ABD’den sıvılaştırılmış doğal gaz tedariki gibi başlıkların da eş zamanlı olarak ele alındığını dile getirmişti.

F-35 KRİZİ AŞILABİLECEK Mİ?

Türkiye’nin F-35 programına dönüş süreci, Gazze savaşıyla birlikte Türkiye–İsrail ilişkilerinde yaşanan gerilimin gölgesinde ilerliyor. Washington ile temaslarını sürdüren Ankara, olumlu mesajlara rağmen somut adım bekliyor.

İSRAİL AÇIKÇA KARŞI ÇIKIYOR

İsrail, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarını satın almasına karşı duruşunu gizlemiyor. İsrailli yetkililer, F-35’lerde İsrail teknolojilerinin bulunduğunu ve bu sistemlerin Türkiye ile paylaşılmasını istemediklerini dile getiriyor. Tel Aviv, Ankara’nın programa dönüşüne mesafeli yaklaşımını sürdürüyor.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN MESAJ

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmenin ardından Türkiye’nin F-35’leri İsrail’e karşı kullanmayacağını söyledi. Trump’ın bu sözleri, Washington’un İsrail’in itirazlarını mutlak bir engel olarak görmediği şeklinde yorumlandı.

ABD YUMUŞAMA BEKLİYOR

Washington, F-35 sürecinin ilerlemesi için Türkiye–İsrail ilişkilerinde tansiyonun düşmesini önemsiyor. ABD’li yetkililer, Gazze süreci ve bölgesel mekanizmalarda Türkiye’nin rolünün bu denklemde belirleyici olabileceği görüşünü paylaşıyor.

S-400 DOSYASI KAPANMADI

Türkiye’nin 2019’da Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri, F-35 sürecinin önündeki en büyük başlık olmaya devam ediyor. ABD yasalarına göre, Türkiye’nin programa dönüşü için S-400’lerin envanterden çıkarılması gerekiyor. Bu konuda henüz resmileşmiş bir formül bulunmuyor.

ANKARA SOMUT ADIM BEKLİYOR

Türkiye, F-35’e dönüş, F-16 tedariki ve savunma sanayi iş birliğinin önündeki engellerin kaldırılmasını istiyor. Ankara–Washington hattında temaslar sürerken, gözler ABD yönetiminin atacağı ilk somut adıma çevrildi.

