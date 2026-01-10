Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Turkcell Süper Kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacakları mücadele öncesinde açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür eden Buruk, "Yolda trafik de vardı, bu havada, bu şartlarda iki takımın taraftarlarının bu stada koşarak gelmesi çok değerli. Taraftarlarımıza teşekkür ederiz, biz de gerekeni sahada yapacağız. Bu maçların gheyecanı her zaman başkadır." diye konuştu.

"GEÇEN SENE KUPADA GÜNAY VARDI, ONU SEÇTİK"

Kaleden Uğurcan Çakır'ın yerine Günay Güvenç'i tercih etmesiyle ilgili konuşan Okan Buruk, "Sahada kalmak gerekiyor. Sonra planlarımızı uygulamak istiyoruz. Rakibimizin de yeni transferleri sahada olacak. Bizim de alışık olmuş kadromuz var. Kadroda orta sahayı değiştirdik. Kalede de Günay'ı tercih ettik. Geçen sene kupada Günay vardı, onu seçtik. Uğurcan da Trabzonspor'a karşı iyi oynadı. Herkes çok oynamak istiyor." dedi.

"TABANI YÜKSEK AYAKKABILARIMIZI GİYDİK, MAÇA HAZIRIZ"

Sözlerini esprili bir şekilde bitiren Buruk, "Kazanmak istiyoruz. Rüzgarın durumu iki takım için de önemli olacak. Soğuk, yağmurlu, rüzgarlı hava bizi bekliyor. Tabanı yüksek ayakkabılarımızı giydik, maça hazırız. (Gülerek)" şeklinde konuştu.

