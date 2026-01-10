Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray ile karşılaşacakları derbi mücadelesi öncesinde değerlendirmeler yaptı.

"TAKIM ÇOK ATEŞLİ"

Maç öncesi soyunma odasında yüksek sesli bir konuşma yaptığını söyleyen Tedesco, "Maç öncesi konuşmam çok yüksek sesli ve motive ediciydi. Takımın buna ihtiyacı yoktu ama yine de bunu yaptım. Takım çok ateşli ve oynamaya hazır. İyi durumdayız." dedi.

"BİRLİKTELİK VE AİLE KELİMELERİNİ VURGULUYORUZ"

Birliktelik ve aile vurgusu yapan İtalyan çalıştırıcı, "Birliktelik ve aile kelimelerini vurguluyoruz. Bir kelime kullanıyorsanız, bunu hissetmeniz de lazım. Sabah işe gittiğiniz yer çok güzel olmalı, Samandıra da böyle bir yer. Oraya gitmekten, oradan olmaktan mutluluk duyuyoruz." diye konuştu.

