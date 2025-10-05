Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı

Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe'nin Samsunspor'a konuk olduğu müsabakanın ilk devresinde bir gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilirken bir de penaltı itirazı yapıldı. Hakem Halil Umut Meler, golün iptal edilme gerekçesini önce sahada, daha sonra soyunma odası koridorlarında oyunculara açıkladı.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Müsabakanın 34. dakikasında ev sahibi Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti. Holse'nin kaleye gönderdiği topa kale önünde dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı - 1. Resim

MELER'DEN VAR İNCELEMESİ 

Hakem Halil Umut Meler, pozisyonun ardından VAR odasının devreye girmesiyle kenara gelerek monitörden ofsayt anını izledi.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı - 2. Resim

KARARI TAKIM KAPTANLARINA İLETTİ

İnceleme sonrası sahaya dönen Halil Umut Meler, kararını önce takım kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti ve ardından ofsaytı işaret ederek oyunu devam ettirdi. 

VAR incelemesinin ardından verilen ofsayt kararı değişmedi ve Samsunspor'un golü geçerlilik kazanmadı.

Öte yandan Samsunspor'lu oyuncular yaşanan pozisyonda el itirazlarında da bulundu.

Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı - 1. Resim

KORİDORDA OYUNCULARA AÇIKLADI

Yayıncı kuruluş Bein Sports'tan verilen bilgiye göre; Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısının kısıtlanması sebebiyle iptal ettiğini soyunma odası koridorlarında oyunculara açıkladı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Everest Dağı'nda kar fırtınası! 1000 kişi mahsur kaldıBakan Fidan, Katarlı mevkidaşıyla Gazze planını görüştü
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Shakhtar Donetsk evinde farklı kaybetti: Arda Turan kötü bir ilki yaşadı - SporShakhtar farklı kaybetti: Arda Turan kötü bir ilki yaşadıSevilla, Barcelona'yı darmadağın etti: Süper Lig'de tanıdık isimler oynadı, LaLiga'da lider değişti - SporBarça darmadağın oldu, zirveyi kaybettiSüper Lig'de Burak Yılmaz fırtına devam ediyor - SporSüper Lig'de Burak Yılmaz fırtına devam ediyorFenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştı - SporFenerbahçe derbide 2 golle zafere ulaştıMilliler, Avrupa şampiyonu oldu! İsrail devirip altın madalyaya uzandılar - SporMilliler, Avrupa şampiyonu olduCanlı: Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 3 puan arıyor - SporSamsun'da net gol fırsatı kaçtı
Sonraki Haber Yükleniyor...