Samsunspor - Fenerbahçe maçında tartışma çıkaran pozisyon: Gol iptal edildi, penaltı itirazı yapıldı

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Samsunspor ile Fenerbahçe'nin karşılaştığı mücadelenin ilk devresinde tartışmalı bir pozisyon yaşandı.

SAMSUNSPOR'UN GOLÜ İPTAL EDİLDİ

Müsabakanın 34. dakikasında ev sahibi Samsunspor'un kazandığı köşe vuruşunda Zeki Yavru'nun ortasında Holse şutunu çekti. Holse'nin kaleye gönderdiği topa kale önünde dokunan Musaba meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

MELER'DEN VAR İNCELEMESİ

Hakem Halil Umut Meler, pozisyonun ardından VAR odasının devreye girmesiyle kenara gelerek monitörden ofsayt anını izledi.

KARARI TAKIM KAPTANLARINA İLETTİ

İnceleme sonrası sahaya dönen Halil Umut Meler, kararını önce takım kaptanları Zeki Yavru ve Milan Skriniar'a iletti ve ardından ofsaytı işaret ederek oyunu devam ettirdi.

VAR incelemesinin ardından verilen ofsayt kararı değişmedi ve Samsunspor'un golü geçerlilik kazanmadı.



Öte yandan Samsunspor'lu oyuncular yaşanan pozisyonda el itirazlarında da bulundu.

KORİDORDA OYUNCULARA AÇIKLADI

Yayıncı kuruluş Bein Sports'tan verilen bilgiye göre; Halil Umut Meler, Samsunspor'un golünü kaleci Tarık Çetin'in görüş açısının kısıtlanması sebebiyle iptal ettiğini soyunma odası koridorlarında oyunculara açıkladı.