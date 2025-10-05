Fenerbahçe'nin 11'inde zorunlu değişiklik: Yıldız isim kadrodan çıkarıldı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Samsunspor: Okan, Šatka, Drongelen, Tómasson, Zeki, Makoumbou, Ntcham, Holse, Coulibaly, Musaba, Mouandilmadji



Fenerbahçe: Tarık, Semedo, Škriniar, Oosterwolde, Brown, Álvarez, Asensio, Kerem, Szymański, Talisca, En-Nesyri

FENERBAHÇE ÇIKIŞINI SÜRDÜRMEK İSTİYOR

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Ligde geride kalan 7 müsabakada 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan Fenerbahçe'nin 15 puanı bulunuyor.

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde ligde son hafta Antalyaspor'u, UEFA Avrupa Ligi'nde de hafta içinde Fransa'nın Nice takımını mağlup eden sarı-lacivertliler, zorlu deplasmanda galibiyet elde ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

Ligde üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyeti olan Samsunspor ise 12 puan topladı.

EDERSON KADRODAN ÇIKARILDI

Bu sabah ağrı hisseden Ederson'un Samsun'da öğlen saatlerinde MR'ı çekilirken Brezilyalı yıldız kadrodan çıkarıldı.

Fenerbahçe, Ederson'un arka adalesinde kanama tespit edildiğini açıkladı.

Sarı lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Ederson’un dünkü antrenmanda yaşadığı sakatlık sonrası gerçekleştirilen MR görüntülenmesinde arka adalesinde kanama tespit edilmiştir. Maç kadrosundan çıkarılan oyuncumuzun tedavisine başlanılmıştır." denildi.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Samsunspor deplasmanında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Jhon Duran ile kaleci İrfan Can Eğribayat, karşılaşmada forma giyemeyecek.

Bu isimlerin yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan kaptan Mert Hakan Yandaş da müsabakada görev yapamayacak.

SKRINIAR KART SINIRINDA

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacısı Milan Skriniar, Samsun deplasmanına sarı kart ceza sınırında gidecek.

Takımın en istikrarlı isimleri arasında yer alan ve Mert Hakan'ın yokluğunda kaptan olarak sahaya çıkan 30 yaşındaki oyuncu, ligin geride kalan bölümünde 3 sarı kart gördü.

Skriniar, Samsun deplasmanında da kart görmesi durumunda 9. haftadaki Fatih Karagümrük maçında cezalı duruma düşecek.

FENERBAHÇE İLE SAMSUNSPOR 65. KEZ KARŞILAŞIYOR

Fenerbahçe ile Samsunspor, Süper Lig'de yarın 65. kez karşı karşıya geliyor.

Ligde iki takım arasında daha önce oynanan 64 karşılaşmada sarı-lacivertliler 35, kırmızı-beyazlılar ise 12 galibiyet elde ederken, 17 maç eşitlikle sonuçlandı.

Bu maçlarda Fenerbahçe'nin 110 golüne, Samsunspor 60 golle cevap verdi.

Ligde geçen sezon Samsun'da oynanan müsabaka 2-2, Kadıköy'deki mücadele ise 0-0 eşitlikle sona ermişti.

FENERBAHÇE DEPLASMANDA 13 KEZ KAZANDI

Fenerbahçe ile Samsunspor, ligde 32 kez Samsun'da karşı karşıya geldi.

Bu müsabakalarda sarı-lacivertli ekip 13 kez galip gelirken, Karadeniz temsilcisi ise 10 kez 3 puana uzanmayı başardı. 9 müsabakada taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

Fenerbahçe bu maçlarda 49 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde ise 41 gol gördü.

FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek lig tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.

Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.