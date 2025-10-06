Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Depay'a Brezilya'da büyük şok! Hırsızlık mağduru oldu, kampı kaçırdı

Depay'a Brezilya'da büyük şok! Hırsızlık mağduru oldu, kampı kaçırdı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Depay&#039;a Brezilya&#039;da büyük şok! Hırsızlık mağduru oldu, kampı kaçırdı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Kariyerinin Brezilya ekiplerinden Corinthians'ta devam eden Hollandalı futbolcu Memphis Depay, Brezilya'da havalimanında pasaportunu çaldırdı.

Brezilya Ligi ekiplerinden Corinthians'ın Hollandalı futbolcusu Memphis Depay'ın Brezilya'da havalimanında pasaportu çalındı.

Amerikan spor sitesi ESPN'de yer alan haberde, pasaportu çalınan 31 yaşındaki futbolcunun, Hollanda Milli Takımı kampına daha sonra katılacağı ve perşembe günü oynanacak Malta maçına yetişmesinin zor olduğu belirtildi.

Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü Ronald Koeman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu, hem Depay hem de bizim için talihsiz bir durum. Milli takımda tam kadro hazırlanmak isterdik ancak kontrolümüz dışında gelişen durumlar var. Umarız en kısa sürede kampa katılır."ifadelerini kullandı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, 9 Ekim'de Malta ve 12 Ekim'de Finlandiya ile karşılaşacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı

1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleri
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleri - Spor1150851 imzayı attı: Şampiyonluk sözleriFenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Henüz 13. saniyede soyunma odasına gitti - SporFenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Soyunma odasına gittiAlmanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırı: Bana ve takıma küfrettiler - SporAlmanya'da Galatasaraylı yıldıza saldırıKaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı - SporKaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptıİlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi - SporÖzbekistan'da Fabio Cannavaro dönemiKritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var - SporKritik derbi sonrası gündem Mourinho
Sonraki Haber Yükleniyor...