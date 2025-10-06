Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de şoke eden sakatlık: Henüz 13. saniyede soyunma odasına gitti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Beko’nun pivotu Armando Bacot, Petkimspor maçının 13. saniyesinde sakatlanıp soyunma odasına gitti. 

Fenerbahçe Beko, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Aliağa Petkim Spor’u konuk etti.

MAÇIN BAŞINDA ŞOK SAKATLIK

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan maça ilk 5'te başlayan Armando Bacot, şok bir sakatlık geçirdi.

OYUNA DEVAM EDEMEDİ

Maçın 13. saniyesindeki ilk hücumda bileğinden sakatlanan 25 yaşındaki pivot, oyuna devam edemedi.

BİLEĞİNDEN SAKATLANDI

Bileğini kötü bir şekilde burkan Armando Bacot, teknik heyet ve takım arkadaşlarının desteğiyle soyunma odasına gitti.

