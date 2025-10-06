Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı

Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı
Spor, Kaçkar Dağları, Rize, Türkiye, Turizm, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Unutulmaz anılara sahne olan Kaçkar by UTMB, benzersiz güzellikteki Ayder’den başladı. Yarışlarda sporcular hem dayanıklılıklarını sınadı hem de Kaçkar Dağları’nın büyüleyici manzaralarıyla kucaklaştı

MURAD TAMER'İN HABERİ- Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi, 26-28 Eylül 2025’te Türkiye’nin eşsiz doğasına sahip Rize-Kaçkar Dağlarında gerçekleşti.

UTMB, dünyanın en prestijli ve zorlu ultra mesafe dağ-arazi koşularını organize ediyor. Buna 'ultratrail' deniyor ve bu organizasyon yarışların Şampiyonlar Ligi olarak görülüyor. Dünyanın en büyük spor kanalı olan Eurosport'un sürekli yayınladığı bir yarıştan bahsediyoruz.

Dünyanın en önemli spor markaları da bu yarışlara hem sponsor oluyor, hem de kendi takımlarını yarıştırıyor. UTMB, 45’ten fazla ülkede yapılan yarışlarıyla global bir lig hâline geldi ve sporcular için sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda kültürel ve doğal bir tecrübe sunuyor.

Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı - 1. Resim

EŞSİZ KARADENİZ

İşte Kaçkar da muhteşem doğasıyla UTMB etaplarından biri oldu. Doğu Karadeniz’in Kaçkar Dağları, coğrafi çeşitliliği, vahşi doğası, sert iklimi ve kültürel dokusuyla UTMB ağı için eşsiz bir lokasyon olarak görüldü. Avrupa’daki klasik Alp parkurlarından farklı olarak; yağmur, sis ve ani hava değişimleri, yemyeşil vadilerden yüksek zirvelere çıkan rotalar oldukça cezbedici. Karadeniz’in kendine özgü kültürel mirası (yayla yaşamı, tulum sesi, yöresel yemekler) ile bambaşka bir lezzet sunuldu. UTMB etabına ev sahipliği yapmak, hem turizm hem de spor açısından büyük bir vitrin, o ülke için de ciddi bir prestij. Kaçkar, en az önümüzdeki beş sene daha bu organizasyona ev sahipliği yapacak. 

Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı - 2. Resim

RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ: TARİHİ ADIM ATILDI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, "Bu organizasyon aynı zamanda şehrimizin turizm geleceği için bir köşe taşıdır. Bu yarış, Kaçkar Dağları ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesi adına tarihî bir adımdır" dedi. 

UTMB CEO'SU FREDERIC LENART: KARADENİZ BENZERSİZ

UTMB CEO'su Frederic Lenart, doğası ve kültürel zenginlikleriyle UTMB World için çok özel bir lokasyon olarak gördükleri Kaçkar Dağları'nın benzersiz doğası ve hızla gelişen spor kültürüyle dünya serisinin önemli bir parçası olacağını söyledi. 

YARIŞ DİREKTÖRÜ JOHAN ESSL: HEYECANIN ZİRVESİ

UTMB Yarış Direktörü Johan Essl, “Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğası ve zenginlikleriyle hazırlanan parkurun, UTMB Dünya Serisi'nin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını belirterek, birçok katılımcı, bu etaptaki manzaraları dünyanın başka hiçbir yerinde görmediklerini söyledi" dedi. 

Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı - 3. Resim

KAÇKAR'IN BİRİNCİSİ COLE CAMPBELL: KUSURSUZ ORGANİZASYON

Kaçkar by UTMB'nin 50 kilometrelik etabını birinci bitiren Cole Campbell, dünyada çok sayıda parkurda koştuğunu belirterek, "Buradaki organizasyon kusursuzdu. Bölge insanı da bize büyük kolaylıklar sağladı. Daha önce böyle bir misafirperverlik görmemiştim. Gelecek seneki yarışa da katılmak için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi. 

BAKAN BAK DA KOŞTU

Organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaçkar by UTMB'de yarışçılarla birlikte koştu.

UTMB; Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans-DOKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı-TGA, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu destekleri ile gerçekleşti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Sumud Filosu'ndaki aktivist TGRT Haber'e konuştu: Zorla başörtümü çıkarıp fotoğrafımı çektiler!Sinan Ateş davasının sanığına silahlı saldırı: Avukat Serdar Öktem öldürüldü!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Özbekistan'da Fabio Cannavaro dönemi - SporÖzbekistan'da Fabio Cannavaro dönemiKritik derbi sonrası gündem Mourinho! Listenin yarısında Fenerbahçe var - SporKritik derbi sonrası gündem MourinhoFIFA'dan Kayserispor'a transfer yasağı - SporFIFA'dan Süper Lig ekibine transfer yasağı!Arda Turan'ın kâbusu! "Antrenörlük kariyerimdeki en kötü günüm" - SporArda'nın kâbusu! "Kariyerimdeki en kötü günüm"'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunur | Spor yazarları Fenerbahçe için ne dedi? - Spor'Tedesco' diye yazılır, 'şaşkın' diye okunurGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsü: O maçlarda forma giyemeyecek - SporGalatasaray'da Wilfried Singo üzüntüsü
Sonraki Haber Yükleniyor...