Kaçkarlar dünyanın en önemli yarışlarından birine ev sahipliği yaptı

MURAD TAMER'İN HABERİ- Dünyanın en büyük ultra maraton markası Ultra Trail Mont-Blanc (UTMB) Dünya Serisi, 26-28 Eylül 2025’te Türkiye’nin eşsiz doğasına sahip Rize-Kaçkar Dağlarında gerçekleşti.

UTMB, dünyanın en prestijli ve zorlu ultra mesafe dağ-arazi koşularını organize ediyor. Buna 'ultratrail' deniyor ve bu organizasyon yarışların Şampiyonlar Ligi olarak görülüyor. Dünyanın en büyük spor kanalı olan Eurosport'un sürekli yayınladığı bir yarıştan bahsediyoruz.

Dünyanın en önemli spor markaları da bu yarışlara hem sponsor oluyor, hem de kendi takımlarını yarıştırıyor. UTMB, 45’ten fazla ülkede yapılan yarışlarıyla global bir lig hâline geldi ve sporcular için sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda kültürel ve doğal bir tecrübe sunuyor.

EŞSİZ KARADENİZ

İşte Kaçkar da muhteşem doğasıyla UTMB etaplarından biri oldu. Doğu Karadeniz’in Kaçkar Dağları, coğrafi çeşitliliği, vahşi doğası, sert iklimi ve kültürel dokusuyla UTMB ağı için eşsiz bir lokasyon olarak görüldü. Avrupa’daki klasik Alp parkurlarından farklı olarak; yağmur, sis ve ani hava değişimleri, yemyeşil vadilerden yüksek zirvelere çıkan rotalar oldukça cezbedici. Karadeniz’in kendine özgü kültürel mirası (yayla yaşamı, tulum sesi, yöresel yemekler) ile bambaşka bir lezzet sunuldu. UTMB etabına ev sahipliği yapmak, hem turizm hem de spor açısından büyük bir vitrin, o ülke için de ciddi bir prestij. Kaçkar, en az önümüzdeki beş sene daha bu organizasyona ev sahipliği yapacak.

RİZE VALİSİ İHSAN SELİM BAYDAŞ: TARİHİ ADIM ATILDI

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Kaçkar by UTMB'nin yalnızca bir spor organizasyonu olmadığını belirterek, "Bu organizasyon aynı zamanda şehrimizin turizm geleceği için bir köşe taşıdır. Bu yarış, Kaçkar Dağları ve yaylalarımızın spor turizmi açısından değerlendirilmesi adına tarihî bir adımdır" dedi.

UTMB CEO'SU FREDERIC LENART: KARADENİZ BENZERSİZ

UTMB CEO'su Frederic Lenart, doğası ve kültürel zenginlikleriyle UTMB World için çok özel bir lokasyon olarak gördükleri Kaçkar Dağları'nın benzersiz doğası ve hızla gelişen spor kültürüyle dünya serisinin önemli bir parçası olacağını söyledi.

YARIŞ DİREKTÖRÜ JOHAN ESSL: HEYECANIN ZİRVESİ

UTMB Yarış Direktörü Johan Essl, “Kaçkar Dağları’nın eşsiz doğası ve zenginlikleriyle hazırlanan parkurun, UTMB Dünya Serisi'nin ruhunu en iyi şekilde yansıttığını belirterek, birçok katılımcı, bu etaptaki manzaraları dünyanın başka hiçbir yerinde görmediklerini söyledi" dedi.

KAÇKAR'IN BİRİNCİSİ COLE CAMPBELL: KUSURSUZ ORGANİZASYON

Kaçkar by UTMB'nin 50 kilometrelik etabını birinci bitiren Cole Campbell, dünyada çok sayıda parkurda koştuğunu belirterek, "Buradaki organizasyon kusursuzdu. Bölge insanı da bize büyük kolaylıklar sağladı. Daha önce böyle bir misafirperverlik görmemiştim. Gelecek seneki yarışa da katılmak için şimdiden sabırsızlanıyorum" dedi.

BAKAN BAK DA KOŞTU

Organizasyonun Türkiye'ye kazandırılmasını sağlayan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kaçkar by UTMB'de yarışçılarla birlikte koştu.

UTMB; Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Rize Valiliği koordinasyonunda, Rize Belediyesi, Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Çamlıhemşin Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajans-DOKA, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı-TGA, Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye Atletizm Federasyonu, Türkiye Dağcılık Federasyonu destekleri ile gerçekleşti.