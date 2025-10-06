FIFA'dan iki Süper Lig ekibine ceza!
Güncelleme:
Son dakika haberi: FIFA, Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'a 3 dönem, Eyüpspor'a ise süresiz transfer yasağı getirildiğini duyurdu.
Sezona iyi başlangıç yapamayan Süper Lig ekiplerinden Kayserispor ve Eyüpspor'a Uluslararası Futbol Federasyonu'ndan (FIFA) kötü haber geldi.
Son olarak eylül ayında Antalyaspor'un transfer tahtasını kapatan FIFA; Eyüpspor'a süresiz, Kayserispor'a ise 3 dönem transfer yasağı cezası verdiğini açıkladı.
