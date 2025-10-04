Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı

Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı

- Güncelleme:
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kayserispor, Süper Lig'in 8'inci haftasında konuk olduğu Trabzonspor'a 4-0 yenildi. Papara Park'ta tabelaya yansıyan farklı skor, sarı-kırmızılı ekip açısından pek de sürpriz olmadı. Nitekim Kayseri temsilcisi, bu sezon çıktığı 8 karşılaşmanın 4'ünde aynı sonuçla sahadan ayrıldı. Diğer 4 müsabakanın ise 1-1 tamamlanması dikkat çekti.

GÖKHAN KARATAŞ - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, son olarak Trabzonspor'a deplasmanda 4-0 mağlup oldu. Alman teknik adam Markus Gisdol yönetiminde 8'inci maçında 3'üncü mağlubiyetini alan sarı-kırmızılar, 2025-2026 sezonunda çok ilginç bir istatistikle adından söz ettiriyor.

Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı - 1. Resim

RAKİPLER FARKLI, SKORLAR HEP AYNI: 4-0 VE 1-1

Kayserispor; Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda taraftarı önünde Galatasaray (24 Ağustos)ve Beşiktaş'a 4-0 (24 Eylül) kaybederken, Trabzonspor (3 Ekim) karşısında da yine 4-0'lık farklı mağlubiyete engel olamadı. 

Süper Lig'e deplasmanda 1-1'lik RAMS Başakşehir (17 Ağustos) beraberliğiyle başlayan sarı-kırmızılılar, sırasıyla Kocaelispor (30 Ağustos), Göztepe (14 Eylül), Antalyaspor (20 Eylül) ve Gençlerbirliği'yle (28 Eylül) 1-1 berabere kaldı.

Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı - 2. Resim

EKSİ 12 AVERAJ

Bu sezon 8 maç sonunda 3 yenilgi ve 5 beraberlik alan Zecorner Kayserispor, rakip filelere sadece 5 gol gönderebildi. Kalesinde 17 gol gören sarı-kırmızılılar, eksik 12 averajla düşme potasının hemen üzerinde 15'inci sırada yer alıyor.

Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı - 3. Resim

"GOL ATMAYI YİNE UNUTTUK"

Kayserispor Teknik Direktörü Markus Gisdol, Tranzonspor maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Birçok gol fırsatı yakaladık ama bundan önce oynadığımız maçlarda olduğu gibi gol atmayı unuttuk. Eğer bunu unutmaya devam edersek başarılı olamayız" dedi.

Süper Lig'de tesadüfün böylesi! Kayserispor'un maç sonuçlarını gören inanamadı - 4. Resim

 

