Haberler > Spor > Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Trabzonspor, Kayserispor'u konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Trabzonspor, Kayserispor&#039;u konuk ediyor! İlk 11&#039;ler belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Zecorner Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Trabzonspor, Zecorner Kayserispor'u konuk ediyor.

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Savić, Batagov, Mustafa, Okay, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Augusto, Onuachu  

Kayserispor : Bilal, Ramazan, Denswil, Carole, Abdulsamet, Doruktan, Furkan, Benes, Opoku, Cardoso, Onugkha

Papara Park'ta oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

İlk 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan bordo-mavililer, puan cetvelinde 3. sırada yer alıyor.

Ligde 3 haftalık galibiyet hasretini geçen hafta Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü deplasmanda 4-3 yenerek sonlandıran Karadeniz ekibi, rakibini yenerek zirve yarışını sürdürmek istiyor.

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen oyuncu listesinde yer almayan Nwakaeme ile sakatlığı düzelen ancak henüz hazır olmayan Bouchouari, mücadelede yer almayacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

