İngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür diledi: Dedikodu yapmamalıydım

İngiliz efsane, Victor Osimhen'den özür diledi: Dedikodu yapmamalıydım

İngiliz futbolunun efsane ismi Gary Lineker, Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'den övgüyle bahsedip geçmişte yaptığı eleştiriler için özür diledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Liverpool'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da galibiyet golünü atan Victor Osimhen, bir kez daha Avrupa'da gündem olurken dikkat çeken bir açıklama geldi.

GÜNDEM OLMAYA DEVAM EDİYOR

Temsilcimiz Galatasaray'ın Devler Ligi'nde konul ettiği Liverpool'u devirmesinin yankıları sürüyor. İngiliz futbolunun efsanesi ve şimdi yorumculuk yapan Gary Lineker, Nijeryalı golcü Victor Osimhen'den özür diledi.

"OSİMHEN'DEN ÖZÜR DİLİYORUM"

Osimhen'e geçmişte yaptığı eleştiriyi hatırlatan Lineker, "Victor Osimhen'den özür diliyorum. Hatırlarsanız, bazen sahada kaybolduğunu ima etmiştim." dedi.

"TAM ANLAMIYLA HARİKA BİR OYUNCU"

