Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! Derbide oynayacak mı?

Okan Buruk'tan Victor Osimhen açıklaması! Derbide oynayacak mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spor Haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup ettikleri maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in sağlık durumuna ilişkin konuştu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Liverpool'u 1-0 mağlup ettikleri maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen'in son durumu hakkında açıklama yaptı.

"ÇOK BÜYÜK GURUR YAŞIYORUZ"

Devler Ligi'nde aldıkları galibiyetten ötürü çok mutlu olduklarını kaydeden Okan Buruk, "Bir Türk takımının Avrupa'da çok önemli bir Premier Lig takımını yenmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Sadece Galatasaraylıları değil bütün ülkemizi sevindirdiğimiz için mutluyuz. Çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi çok zor bir organizasyon. Her takım bir sonraki tura geçebilmek için her şeyi yapacak" dedi.

VICTOR OSIMHEN CEVABI

Victor Osimhen'in Beşiktaş derbisine yetişme ihtimali hakkındaki soruya da cevap veren Buruk, "Osimhen'in önemli bir sıkıntısı yok. Bugün dinlendirdik, yarın bizimle antrenmanda olacak. Uzun bir aradan sonra maç oynadı. Yorgunlukla beraber kramplar girdi." ifadelerini kullandı.

