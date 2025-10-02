Galatasaray açıkladı: Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşmaçının biletleri saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır" denildi.

EN UCUZ BİLET 2 BİN 300, EN PAHALI BİLET 50 BİN TL

Galatasaray-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin TL

Delux: 48 bin TL

Lux: 46 bin TL

Classic: 44 bin TL

Kategori 1: 30 bin TL

Kategori 2: 27 bin 500 TL

Kategori 3: 25 bin TL

Kategori 4: 22 bin 500 TL

Kategori 5: 21 bin TL

Kategori 6: 18 bin TL

Kategori 7: 17 bin TL

Kategori 8: 12 bin TL

Kategori 9: 10 bin TL

Kategori 10: 2 bin 700 TL

Kategori 11: 2 bin 300 TL

Misafir: 2 bin 300 TL