Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig'in 8'inci haftasında lider Galatasaray ile 5'inci sıradaki Beşiktaş arasında oynanacak derbinin biletleri satışa çıktı. Dev maçın biletleri 50 bin TL'ye kadar çıkıyor. RAMS Park'ın ev sahipliği yapacağı kritik müsabaka 4 Ekim Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasında 4 Ekim Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmanın biletlerinin satışa çıktığını duyurdu.

Galatasaray açıkladı: Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu - 1. Resim

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Beşiktaşmaçının biletleri saat 11.00 itibarıyla GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine öncelikli olarak satışa sunuldu. Karşılaşmanın biletleri 2 Ekim 2025 Perşembe günü saat 11.00’de GSPlus Premium ve GSPara Kredi ve Banka Kartı sahiplerine, 3 Ekim 2025 Cuma günü saat 11.00’de GS logolu Passo Taraftar Kart kartlara passo uygulaması ve passo.com.tr adresinden satışa sunulacaktır" denildi.

Galatasaray açıkladı: Beşiktaş derbisinin bilet fiyatları belli oldu - 2. Resim

EN UCUZ BİLET 2 BİN 300, EN PAHALI BİLET 50 BİN TL

Galatasaray-Beşiktaş maçının bilet fiyatları şöyle:

Premium: 50 bin TL
Delux: 48 bin TL
Lux: 46 bin TL
Classic: 44 bin TL
Kategori 1: 30 bin TL
Kategori 2: 27 bin 500 TL
Kategori 3: 25 bin TL
Kategori 4: 22 bin 500 TL
Kategori 5: 21 bin TL
Kategori 6: 18 bin TL
Kategori 7: 17 bin TL
Kategori 8: 12 bin TL
Kategori 9: 10 bin TL
Kategori 10: 2 bin 700 TL
Kategori 11: 2 bin 300 TL
Misafir: 2 bin 300 TL

