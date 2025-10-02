Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor

Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park&#039;ta Beşiktaş&#039;a kaybetmiyor
Süper Lig, Beşiktaş, Galatasaray, Derbi, Haber
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ile Okan Buruk liderliğindeki Galatasaray, Süper Lig'de hafta sonu derbi maçta kozlarını paylaşacak. Sarı-kırmızlılar, Seyrantepe'de oynadığı karşılaşmalarda siyah-beyazlılara karşı büyük üstünlük kurdu. Beşiktaş, sadece teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde rakibini Seyrantepe'de mağlup etti.

Galatasaray, 4 Ekim Cumartesi günü Trendyol Süper Lig'in 8'inci haftasındaki derbi maçta Beşiktaş'ı RAMS Park'ta 16'ncı defa konuk edecek. Sarı-kırmızılılar, 15 Ocak 2011 tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile oynanan özel maçla açılan Seyrantepe'deki yeni stadında siyah-beyazlı rakibiyle daha önce oynadığı 15 maçın 11'ini kazandı. Beşiktaş 2 kez sahadan galip ayrılırken, 2 maç berabere bitti.

Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor - 1. Resim

SEYRANTEPE'DEKİ İLK DERBİYİ GALATASARAY KAZANDI

Galatasaray, Seyrantepe'de Beşiktaş'ı konuk ettiği ilk derbiden galibiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı ekip, 26 Şubat 2012 tarihinde oynanan karşılaşmadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmıştı. Galatasaray'da Johan Elmander 2, Felipe Melo da bir gol atmıştı. Beşiktaş, İbrahim Toraman ile sarı-kırmızılı futbolcu Semih Kaya'nın kendi ağlarını havalandırmasıyla 2 gol bulmuştu.

BEŞİKTAŞ'IN SEYRANTEPE'DE 8 MAÇLIK HASRETİ

Beşiktaş, Galatasaray ile ligde karşılaştığı son 8 deplasman maçından galibiyetle ayrılamadı. Siyah-beyazlı takım, Galatasaray'a karşı ligdeki son deplasman galibiyetini 2016-2017 sezonunun 22'nci haftasındaki derbide 1-0'lık skorla aldı. Beşiktaş, sonrasındaki 8 dış saha maçında 7 mağlubiyet ve bir beraberlik yaşadı.

Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor - 2. Resim

BEŞİKTAŞ SADECE ŞENOL GÜNEŞ'LE RAMS PARK'TA KAZANDI

Beşiktaş, Seyrantepe'de oynanan derbilerde sadece teknik direktör Şenol Güneş'in takımın başında olduğu maçlarda galibiyet aldı. Süper Lig'in 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde üst üste 2 kez şampiyon olan Beşiktaş, bu dönemlerde RAMS Park'ta çıktığı 2 maçtan da 1-0'lık galibiyetle sahadan ayrıldı.

GOLLERDE GALATASARAY ÜSTÜNLÜĞÜ

RAMS Park'ta yapılan derbilerde sarı-kırmızılı takımın gol sayılarında üstünlüğü bulunuyor. Galatasaray, Seyrantepe'de oynanan 15 maçta 25 kez fileleri havalandırırken, Beşiktaş da rakibine 12 golle karşılık verdi. RAMS Park'ta iki takım arasında oynanan maçlarda sadece bir karşılaşma golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor - 3. Resim

EN GOLCÜ FUTBOLCU ICARDI

RAMS Park'taki derbilerde en fazla gol atan oyuncu Galatasaraylı Mauro Icardi oldu. Arjantinli golcü, RAMS Park'taki maçlarda Beşiktaş'ın filelerini 4 kez havalandırdı. Galatasaray'da Icardi'yi bu alanda 2'şer golle Johan Elmander, Fernando Reges, Felipe Melo ve Kerem Aktürkoğlu takip etti. Albert Riera, Emre Çolak, Selçuk İnan, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Garry Rodrigues, Henry Onyekuru, Ryan Babel, Radamel Falcao, Arda Turan, Victor Osimhen ile Davinson Sanchez de siyah-beyazlılara birer gol kaydetti. 6 Mayıs 2012 tarihinde oynanan Süper Final maçında da Beşiktaşlı Hugo Almeida kendi kalesine gol attı.

Süper Lig'de dev derbi: Galatasaray, RAMS Park'ta Beşiktaş'a kaybetmiyor - 3. Resim

Siyah-beyazlılarda ise İbrahim Toraman, Filip Holosko, Tomas Sivok, Mario Gomez, Anderson Talisca, Rachid Ghezzal, Cenk Tosun, Rıdvan Yılmaz, Alex Oxlade-Chamberlain ve Ernest Muçi, RAMS Park'taki derbilerde birer gol kaydetti.

Ayrıca Galatasaraylı Semih Kaya ile Tomas Ujfalusi, söz konusu maçlarda birer kez kendi kalesine gol attı.

BABEL ESKİ TAKIMINA KARŞI SEYRANTEPE'DE GOL ATTI

Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Galatasaray'ın kadrosunda yer alırken RAMS Park'ta bir dönem formasını terlettiği Beşiktaş'ın ağlarını havalandırdı. 2016-2017 sezonunun kış transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna dahil olan Babel, 2019 yılının ocak ayında siyah-beyazlılardan İngiltere ekibi Fulham'a gitti. Hollandalı oyuncu, sonrasında 2019-2020 sezonunun başında Galatasaray'a transfer olarak Türkiye'ye döndü. Babel, ligin 2020-2021 sezonunun 40'ıncı haftasında Galatasaray'ın Beşiktaş'ı iç sahada 3-1 yendiği derbinin 12'nci dakikasında fileleri havalandırarak eski takımına karşı golünü attı.

RAMS PARK'TAKİ DERBİLER

RAMS Park'ın açıldığı 15 Ocak 2011 tarihinden itibaren ligde Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbilerin sonuçları şu şekilde:

2011-2012 / 26.02.2012    3-2
2011-2012 / 06.05.2012    2-2
2012-2013 / 27.01.2013    2-1
2013-2014 / 22.02.2014    1-0
2014-2015 / 24.05.2015    2-0
2015-2016 / 08.05.2016    0-1
2016-2017 / 27.02.2017    0-1
2017-2018 / 29.04.2018    2-0
2018-2019 / 05.05.2019    2-0
2019-2020 / 15.03.2020    0-0
2020-2021 / 08.05.2021    3-1
2021-2022 / 14.03.2022    2-1
2022-2023 / 05.11.2022    2-1
2023-2024 / 21.10.2023    2-1
2024-2025 / 28.10.2024    2-1

Kaynak: Anadolu Ajansı

